Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince son 5 gün içerisinde 24 ilde yürütülen siber suç operasyonları kapsamında yakalanan 306 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 04.07.2026 15:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara karşı kapsamlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
İstanbul, Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale olmak üzere 14 il merkezli yürütülen çalışmalarda toplam 306 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili yasal işlemler ise sürdürülüyor.
Yürütülen incelemelerde şüphelilerin; dijital ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, pos tefeciliği faaliyetlerinde bulundukları, oyun hesaplarına ve mobil bankacılık sistemlerine yetkisiz giriş yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya ile oltalama siteleri aracılığıyla "ürün bedeli, internet modem ücreti ve yatırım dolandırıcılığı" yöntemlerini kullanarak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.
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14 ilde operasyon: 306 zanlı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekiplerince son 5 gün içerisinde 24 ilde yürütülen siber suç operasyonları kapsamında yakalanan 306 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlara karşı kapsamlı operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
İstanbul, Bursa, Kayseri, Adana, Sakarya, Malatya, Düzce, Batman, Kocaeli, Çorum, Mersin, Şanlıurfa, Siirt ve Kırıkkale olmak üzere 14 il merkezli yürütülen çalışmalarda toplam 306 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili yasal işlemler ise sürdürülüyor.
Yürütülen incelemelerde şüphelilerin; dijital ortamda müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları, pos tefeciliği faaliyetlerinde bulundukları, oyun hesaplarına ve mobil bankacılık sistemlerine yetkisiz giriş yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya ile oltalama siteleri aracılığıyla "ürün bedeli, internet modem ücreti ve yatırım dolandırıcılığı" yöntemlerini kullanarak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.
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