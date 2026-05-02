12 yaşındaki Eyüp Can'ın sır ölümünde hesap vakti!
Mersin’in Anamur ilçesinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Şüphelinin tehdit ve darp iddiaları gündeme gelirken, olay yerinde gündüz ve gece keşif gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 08:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mersin’in Anamur ilçesinde hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eyüp Can Güner davasında ilk duruşmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sanığın “şakalaşıyorduk” savunmasına karşılık tanıklar tehdit ve darp iddialarını dile getirirken, mahkeme heyeti olay yerinde hem gündüz hem gece keşif yaptı.
29 Temmuz 2025 sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Osman Sinanoğlu Pasajı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre N.U. (24), dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner’i kovalamaya başladı. Küçük çocuk pasajın bulunduğu sokağa doğru kaçarken bir süre sonra gözden kayboldu. İş yerine dönmemesi üzerine aramaya çıkan çalışanlar, Eyüp Can’ı pasajın zemin katında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Otopsi raporunda Eyüp Can’ın kafa travması, kemik kırıkları, kesiler ve iç organ yaralanmaları sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli N.U., “ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına ise çocuğun kaçtığı ve şüphelinin peşinden koştuğu anlar yansıdı.
“Şakalaşıyorduk” savunması
Olaydan 9 ay sonra görülen ilk duruşmada sanık N.U., suçlamaları reddederek Eyüp Can ile aralarında “yakala kaç” tarzı bir konuşma geçtiğini, amacının şakalaşmak olduğunu öne sürdü. Çocuğu korkutma ya da darp etme niyeti olmadığını savunan sanık, olayın bu şekilde sonuçlanabileceğini öngöremediğini söyledi.
Tanıklar tehdit ve darp iddiasında bulundu
Duruşmada dinlenen tanıklar ise sanığın Eyüp Can’a “terbiyesizlik yaptın, bedelini ödeyeceksin” diyerek tehditte bulunduğunu ve kafasına vurduğunu iddia etti. Ayrıca sanığın olay sırasında alkollü olduğu öne sürülürken, sanık alkolü olaydan sonra aldığını savundu. Yapılan testlerde uyuşturucu madde tespit edilen sanık, daha önce de madde kullandığını kabul etti.
Aile: “Detaylı araştırma istiyoruz”
Duruşma sonrası konuşan anne Güllü Can, oğlunun darp sonucu öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.
Avukatlar: “Bu bir ihmal değil, kasten öldürme”
Müşteki avukatları ise sanığın ifadelerinde ciddi çelişkiler bulunduğunu vurgulayarak olayın “kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Mahkeme keşif yaptı
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken delillerin incelenmesi için olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti. Heyetin hem gündüz hem de gece saatlerinde pasajda inceleme yaptığı öğrenildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
