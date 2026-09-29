12 ayrı olay tek tek çözüldü! İstanbul'da tehdit ve kurşunlama operasyonu
12 ayrı olay tek tek çözüldü! İstanbul'da tehdit ve kurşunlama operasyonu
İstanbul'da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda 12 ayrı olay arasındaki bağlantılar belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 12:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olayların bağlantıları ortaya çıkarılırken, olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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12 ayrı olay tek tek çözüldü! İstanbul'da tehdit ve kurşunlama operasyonu
İstanbul'da tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda 12 ayrı olay arasındaki bağlantılar belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul genelinde meydana gelen 12 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekiplerin saha ve takip çalışmaları sonucunda olayların bağlantıları ortaya çıkarılırken, olaylara karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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