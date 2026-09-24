Zelenski ABD'de ilan etti: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız
Zelenski ABD'de ilan etti: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini desteklediklerini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:10
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 08:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'ndeki ikili görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktardı.
Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu dile getiren Zelenski, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı (Erdoğan) böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman dile getirdik. Dolayısıyla böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse, barış getirebilir."
İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna Parlamentosunda onaylandığını hatırlatan Zelenski, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz ve çok iyi sonuçlarımız var." dedi.
Zelenski, görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini, bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti.
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Zelenski ABD'de ilan etti: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini desteklediklerini belirtti.
Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkevi'ndeki ikili görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini aktardı.
Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu dile getiren Zelenski, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı (Erdoğan) böyle bir toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı ile iyi ilişkilerimiz olduğunu her zaman dile getirdik. Dolayısıyla böyle bir zirveye gelmeye hazır olacağız. Böyle bir zirve faydalı olabilirse, barış getirebilir."
İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Ukrayna Parlamentosunda onaylandığını hatırlatan Zelenski, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya karar verdik. Bu yönde ilerliyoruz ve çok iyi sonuçlarımız var." dedi.
Zelenski, görüşmede Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini, bunun gıda güvenliği için de önemli olduğunu kaydetti.
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