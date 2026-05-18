Yılın ilk çeyreğinde işsizlik azaldı
Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.
