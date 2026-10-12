Yerli tohumda stratejik hamle! Türkiye için önemli üretim
Yerli tohumda stratejik hamle! Türkiye için önemli üretim
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme kabiliyetinin Türkiye'nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:40
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 15:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme çalışmalarının Türkiye’nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı için hayati bir rol oynadığını belirtti. Antalya’daki HEKTAŞ Tohum tesislerinde incelemelerde bulunan Yalçıntaş, gıdaya kesintisiz erişimin milli güvenliğin temel bir parçası olduğunu ve bu sürecin tohumla başladığını vurguladı.
Türkiye tohum pazarının halihazırda büyük oranda yabancı firmaların kontrolünde olduğuna dikkat çeken Yalçıntaş, HEKTAŞ’ın temel amacının yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek verimli tohumları Türk tarımına kazandırarak dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı bünyesindeki 36 bin metrekarelik alanda AR-GE, biyoteknoloji ve ıslah çalışmaları yürüten şirket, sebze ve endüstriyel bitki gruplarında 39 tescilli tohum çeşidine ulaştı.
HEKTAŞ’ın sadece yerel değil, küresel bir marka olma hedefiyle hareket ettiğini belirten Yalçıntaş, Orta Asya ve Orta Doğu’da devam eden tohum denemelerinin yanı sıra ilk ticari faaliyetlerin de başladığını kaydetti. Şirket, AR-GE gücünü TÜBİTAK projeleri ve stratejik iş birlikleriyle pekiştirerek, tarladan sofraya uzanan değer zincirinde rekabetçi bir yerli tohum markası oluşturmayı amaçlıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yerli tohumda stratejik hamle! Türkiye için önemli üretim
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme kabiliyetinin Türkiye'nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, yerli tohum geliştirme çalışmalarının Türkiye’nin gıda arz güvenliği ve stratejik bağımsızlığı için hayati bir rol oynadığını belirtti. Antalya’daki HEKTAŞ Tohum tesislerinde incelemelerde bulunan Yalçıntaş, gıdaya kesintisiz erişimin milli güvenliğin temel bir parçası olduğunu ve bu sürecin tohumla başladığını vurguladı.
Türkiye tohum pazarının halihazırda büyük oranda yabancı firmaların kontrolünde olduğuna dikkat çeken Yalçıntaş, HEKTAŞ’ın temel amacının yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek verimli tohumları Türk tarımına kazandırarak dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Teknoparkı bünyesindeki 36 bin metrekarelik alanda AR-GE, biyoteknoloji ve ıslah çalışmaları yürüten şirket, sebze ve endüstriyel bitki gruplarında 39 tescilli tohum çeşidine ulaştı.
HEKTAŞ’ın sadece yerel değil, küresel bir marka olma hedefiyle hareket ettiğini belirten Yalçıntaş, Orta Asya ve Orta Doğu’da devam eden tohum denemelerinin yanı sıra ilk ticari faaliyetlerin de başladığını kaydetti. Şirket, AR-GE gücünü TÜBİTAK projeleri ve stratejik iş birlikleriyle pekiştirerek, tarladan sofraya uzanan değer zincirinde rekabetçi bir yerli tohum markası oluşturmayı amaçlıyor.
Çok Okunanlar