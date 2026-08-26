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Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
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