SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:08
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:08
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin risk primi 6 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 217 baz puana inerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver