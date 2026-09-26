Türk tersanelerinde bir ilk! UAB MAVİ VATAN suya indirildi
Türk tersanelerinde bir ilk! UAB MAVİ VATAN suya indirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde yerli tasarımla inşa edilen ilk emici özellikli tarama gemisi 'UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini duyurdu. 85 metre boyunda ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip olan tam otomasyonlu milli gemi, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından körfezlerdeki temizlik ve tarama çalışmalarında hizmet vermeye başlayacak.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:02
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 13:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi.
İlk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılan yeni tip emici deniz dibi tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildiren Uraloğlu, Türk tersanelerinde ilk kez yerli tasarımla emici özellikli tarama gemisi inşa edildiğini vurguladı.
Uraloğlu, "UAB MAVİ VATAN 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz." bilgisini paylaştı.
Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabileceğinin altını çizerek, "Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Türk tersanelerinde bir ilk! UAB MAVİ VATAN suya indirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk tersanelerinde yerli tasarımla inşa edilen ilk emici özellikli tarama gemisi 'UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini duyurdu. 85 metre boyunda ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip olan tam otomasyonlu milli gemi, birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından körfezlerdeki temizlik ve tarama çalışmalarında hizmet vermeye başlayacak.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi.
İlk blok kaynağı 10 Nisan 2025'te yapılan yeni tip emici deniz dibi tarama gemisi UAB MAVİ VATAN'ın suya indirildiğini bildiren Uraloğlu, Türk tersanelerinde ilk kez yerli tasarımla emici özellikli tarama gemisi inşa edildiğini vurguladı.
Uraloğlu, "UAB MAVİ VATAN 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi milli gemimizle gerçekleştirebileceğiz." bilgisini paylaştı.
Bakan Uraloğlu, UAB MAVİ VATAN'ın tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabileceğinin altını çizerek, "Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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