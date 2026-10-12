Trafik sigortasında yeni dönem: Hasar ve değer kaybı ...
Trafik sigortasında yeni dönem: Hasar ve değer kaybı ...
Türkiye genelinde 1 Ağustos itibarıyla tam kapasiteyle uygulamaya konulan "Akıllı Eksper Atama Sistemi", kısa sürede 195 bini aşkın dosya için atama gerçekleştirerek önemli bir operasyonel hacme ulaştı. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem'in paylaştığı verilere göre, 9 Ekim'e kadar yapılan atamaların yaklaşık %92'sini trafik sigortası kapsamındaki hasarlar oluşturdu.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:40
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 13:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sistemin ana hedefi, hasar tespit süreçlerini objektif ve izlenebilir kriterlere bağlayarak eksper bağımsızlığını güvence altına almak ve hak sahiplerinin tazminat süreçlerini hızlandırmaktır. 1 Ocak 2027'den itibaren tüm raporların Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden tek bir platformda yazılacak olması, bu verimliliği daha da artıracaktır. Özellikle araç değer kaybı süreçlerindeki parçalı yapıyı sadeleştirmeyi amaçlayan yeni sistem, bu alandaki uyuşmazlıkların Sigorta Tahkim Komisyonu'na gitmeden, teknik zeminde çözülmesini hedefliyor.
Öte yandan Erdem, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir konuda uyardı: Kendisini eksper olarak tanıtıp hasar takibi için vekaletname isteyen şahıslara kesinlikle itibar edilmemelidir. Sigorta eksperlerinin yasal olarak tarafsız ve bağımsız olduğunu, asla vekaletname talep etmeyeceğini vurgulayan Erdem, hak sahiplerinin tazminatlarına ulaşmak için aracı kurumlara ihtiyaç duymadan doğrudan sigorta şirketlerine başvurabileceklerini hatırlattı.
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Trafik sigortasında yeni dönem: Hasar ve değer kaybı ...
Türkiye genelinde 1 Ağustos itibarıyla tam kapasiteyle uygulamaya konulan "Akıllı Eksper Atama Sistemi", kısa sürede 195 bini aşkın dosya için atama gerçekleştirerek önemli bir operasyonel hacme ulaştı. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem'in paylaştığı verilere göre, 9 Ekim'e kadar yapılan atamaların yaklaşık %92'sini trafik sigortası kapsamındaki hasarlar oluşturdu.
Sistemin ana hedefi, hasar tespit süreçlerini objektif ve izlenebilir kriterlere bağlayarak eksper bağımsızlığını güvence altına almak ve hak sahiplerinin tazminat süreçlerini hızlandırmaktır. 1 Ocak 2027'den itibaren tüm raporların Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden tek bir platformda yazılacak olması, bu verimliliği daha da artıracaktır. Özellikle araç değer kaybı süreçlerindeki parçalı yapıyı sadeleştirmeyi amaçlayan yeni sistem, bu alandaki uyuşmazlıkların Sigorta Tahkim Komisyonu'na gitmeden, teknik zeminde çözülmesini hedefliyor.
Öte yandan Erdem, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı önemli bir konuda uyardı: Kendisini eksper olarak tanıtıp hasar takibi için vekaletname isteyen şahıslara kesinlikle itibar edilmemelidir. Sigorta eksperlerinin yasal olarak tarafsız ve bağımsız olduğunu, asla vekaletname talep etmeyeceğini vurgulayan Erdem, hak sahiplerinin tazminatlarına ulaşmak için aracı kurumlara ihtiyaç duymadan doğrudan sigorta şirketlerine başvurabileceklerini hatırlattı.
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