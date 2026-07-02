Trafiğe çıkacaklar dikkat! Zorunlu sigortada yeni primler açıklandı
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Zorunlu sigortada yeni primler açıklandı
Temmuz ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi uygulanmaya başlandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yayımladığı güncel tarifeye göre tüm araç gruplarında primler yüzde 4 artırıldı. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar risk basamağına ve araç türüne göre yeniden belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 20:23
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 20:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da dördüncü risk basamağında bulunan içten yanmalı motora sahip bir otomobil için asgari zorunlu trafik sigortası primi 18 bin 789 lira olarak uygulanacak. En yüksek risk seviyesini ifade eden sıfırıncı basamakta prim 56 bin 367 liraya yükselirken, en düşük risk grubunu oluşturan sekizinci basamakta ise 9 bin 395 lira olarak belirlendi.
Ankara'da sıfırıncı basamak için prim 54 bin 772 lira, sekizinci basamak için ise 9 bin 129 lira oldu. İzmir'de en yüksek risk grubunda yer alan sürücüler 53 bin 177 lira, en düşük risk grubundakiler ise 8 bin 863 lira prim ödeyecek. Böylece en yüksek ve en düşük risk basamakları arasında yaklaşık 6 katlık prim farkı oluştu.
Ticari araçlarda primler daha yüksek
Yeni tarife kapsamında ticari araçlar için belirlenen primler de güncellendi. İstanbul'da sıfırıncı risk basamağındaki bir ticari taksi için yıllık zorunlu trafik sigortası primi 160 bin 593 liraya yükselirken, sekizinci basamakta bu tutar 26 bin 766 lira oldu.
Ankara'da ticari taksiler için primler 26 bin 8 lira ile 156 bin 48 lira arasında değişirken, İzmir'de 25 bin 250 lira ile 151 bin 503 lira arasında uygulanacak.
En yüksek prim tutarı ise 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü. İstanbul'da sıfırıncı risk basamağındaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 liraya ulaşırken, sekizinci basamakta bu tutar 65 bin 757 lira olarak hesaplandı.
Sigortasız araçlara para cezası ve trafikten men
Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahipleri 2026 yılında 1.246 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca araç, sigorta işlemleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edilebiliyor.
Sigortasız şekilde trafik kazasına karışan sürücüler hakkında 2 bin 39 lira idari yaptırım uygulanırken, karşı tarafa verilen maddi zararlar sigorta kapsamında karşılanmadığı için doğrudan araç sahibinin sorumluluğunda bulunuyor.
Gecikme halinde prim artıyor
Zorunlu trafik sigortasının yenileme süresinin geçirilmesi durumunda prim tutarına her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Gecikmenin devam etmesi halinde toplam artış oranı yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.
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Trafiğe çıkacaklar dikkat! Zorunlu sigortada yeni primler açıklandı
Temmuz ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifesi uygulanmaya başlandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) yayımladığı güncel tarifeye göre tüm araç gruplarında primler yüzde 4 artırıldı. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği tutarlar risk basamağına ve araç türüne göre yeniden belirlendi.
İstanbul'da dördüncü risk basamağında bulunan içten yanmalı motora sahip bir otomobil için asgari zorunlu trafik sigortası primi 18 bin 789 lira olarak uygulanacak. En yüksek risk seviyesini ifade eden sıfırıncı basamakta prim 56 bin 367 liraya yükselirken, en düşük risk grubunu oluşturan sekizinci basamakta ise 9 bin 395 lira olarak belirlendi.
Ankara'da sıfırıncı basamak için prim 54 bin 772 lira, sekizinci basamak için ise 9 bin 129 lira oldu. İzmir'de en yüksek risk grubunda yer alan sürücüler 53 bin 177 lira, en düşük risk grubundakiler ise 8 bin 863 lira prim ödeyecek. Böylece en yüksek ve en düşük risk basamakları arasında yaklaşık 6 katlık prim farkı oluştu.
Ticari araçlarda primler daha yüksek
Yeni tarife kapsamında ticari araçlar için belirlenen primler de güncellendi. İstanbul'da sıfırıncı risk basamağındaki bir ticari taksi için yıllık zorunlu trafik sigortası primi 160 bin 593 liraya yükselirken, sekizinci basamakta bu tutar 26 bin 766 lira oldu.
Ankara'da ticari taksiler için primler 26 bin 8 lira ile 156 bin 48 lira arasında değişirken, İzmir'de 25 bin 250 lira ile 151 bin 503 lira arasında uygulanacak.
En yüksek prim tutarı ise 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü. İstanbul'da sıfırıncı risk basamağındaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 394 bin 539 liraya ulaşırken, sekizinci basamakta bu tutar 65 bin 757 lira olarak hesaplandı.
Sigortasız araçlara para cezası ve trafikten men
Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç sahipleri 2026 yılında 1.246 lira idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca araç, sigorta işlemleri tamamlanıncaya kadar trafikten men edilebiliyor.
Sigortasız şekilde trafik kazasına karışan sürücüler hakkında 2 bin 39 lira idari yaptırım uygulanırken, karşı tarafa verilen maddi zararlar sigorta kapsamında karşılanmadığı için doğrudan araç sahibinin sorumluluğunda bulunuyor.
Gecikme halinde prim artıyor
Zorunlu trafik sigortasının yenileme süresinin geçirilmesi durumunda prim tutarına her 30 günlük gecikme için yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Gecikmenin devam etmesi halinde toplam artış oranı yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.
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