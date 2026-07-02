Ticaret Bakanı Bolat:Türkiye ekonomisi küresel sınavdan güçlenerek çıktı
Ticaret Bakanı Bolat:Türkiye ekonomisi küresel sınavdan güçlenerek çıktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Amsterdam'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Ülke Temsilcileri Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye'nin son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü, 2025 itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık milli gelir ve 273,3 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını söyledi. Önümüzdeki dönemde dış ticaret ve yatırım alanındaki gelişmeler yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 21:47
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 21:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bolat, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını belirterek, 2025 yılı itibarıyla yüzde 3,6 büyüme performansıyla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu ifade etti.
Son 20 yılda Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarının 290 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, 2025 yılında uluslararası doğrudan yatırımların 13 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın ise 2025'te 273,3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.
Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile güçlü ekonomik entegrasyona sahip olduğunu vurgulayan Bolat, ihracatın yaklaşık yüzde 43'ünün AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğunu belirtti.
Haziran 2023'ten bu yana 232 ticaret ortağıyla 574 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, Türkiye'nin bu yıl NATO Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
Hollanda ile ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefi
Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ticaret hacminin 2003 yılında 3,1 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, 2025 itibarıyla 13,3 milyar doların üzerine çıktığını belirterek 15 milyar dolarlık hedefe kısa sürede ulaşılacağına inandıklarını söyledi.
Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım stokunun 39,2 milyar doları aştığını aktaran Bolat, Türk şirketlerinin Hollanda'daki yatırımlarının ise 24,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye'de 3 bin 500'den fazla Hollanda sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Bolat, iki ülke arasında haftada 145'in üzerinde uçuş gerçekleştirildiğini ve geçen yıl yaklaşık 1,3 milyon Hollandalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.
Avrupa'daki Türk girişimcilere yatırım çağrısı
Avrupa'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarına seslenen Bolat, Avrupa'da kazanılan tecrübe, sermaye ve iş ağlarının Türkiye'nin büyüme ve yatırım süreciyle buluşturulmasının önem taşıdığını söyledi.
Toplantıda ayrıca yeşil dönüşüm, savunma sanayi, deniz taşımacılığı ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar da ele alındı. Program, "Avrupa'da Türk İş Dünyasının Geleceği: Dijital Dönüşüm ve Küresel Rekabet" başlıklı panelle tamamlandı.
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Ticaret Bakanı Bolat:Türkiye ekonomisi küresel sınavdan güçlenerek çıktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Amsterdam'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Ülke Temsilcileri Toplantısı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye'nin son yıllarda yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü, 2025 itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık milli gelir ve 273,3 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaştığını söyledi. Önümüzdeki dönemde dış ticaret ve yatırım alanındaki gelişmeler yakından takip edilecek.
Bolat, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını belirterek, 2025 yılı itibarıyla yüzde 3,6 büyüme performansıyla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumunda bulunduğunu ifade etti.
Son 20 yılda Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarının 290 milyar dolara ulaştığını aktaran Bolat, 2025 yılında uluslararası doğrudan yatırımların 13 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Bolat, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın ise 2025'te 273,3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.
Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkiler
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile güçlü ekonomik entegrasyona sahip olduğunu vurgulayan Bolat, ihracatın yaklaşık yüzde 43'ünün AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğunu belirtti.
Haziran 2023'ten bu yana 232 ticaret ortağıyla 574 toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, Türkiye'nin bu yıl NATO Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
Hollanda ile ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefi
Bolat, Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ticaret hacminin 2003 yılında 3,1 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu, 2025 itibarıyla 13,3 milyar doların üzerine çıktığını belirterek 15 milyar dolarlık hedefe kısa sürede ulaşılacağına inandıklarını söyledi.
Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım stokunun 39,2 milyar doları aştığını aktaran Bolat, Türk şirketlerinin Hollanda'daki yatırımlarının ise 24,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye'de 3 bin 500'den fazla Hollanda sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Bolat, iki ülke arasında haftada 145'in üzerinde uçuş gerçekleştirildiğini ve geçen yıl yaklaşık 1,3 milyon Hollandalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getirdi.
Avrupa'daki Türk girişimcilere yatırım çağrısı
Avrupa'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarına seslenen Bolat, Avrupa'da kazanılan tecrübe, sermaye ve iş ağlarının Türkiye'nin büyüme ve yatırım süreciyle buluşturulmasının önem taşıdığını söyledi.
Toplantıda ayrıca yeşil dönüşüm, savunma sanayi, deniz taşımacılığı ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar da ele alındı. Program, "Avrupa'da Türk İş Dünyasının Geleceği: Dijital Dönüşüm ve Küresel Rekabet" başlıklı panelle tamamlandı.
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