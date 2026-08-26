SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • TCMB'den iki elektronik para şirketi için karar! Faaliyet izinleri iptal edildi

TCMB'den iki elektronik para şirketi için karar! Faaliyet izinleri iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.

Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
TCMB'den iki elektronik para şirketi için karar! Faaliyet izinleri iptal edildi

TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver