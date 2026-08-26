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TCMB'den iki elektronik para şirketi için karar! Faaliyet izinleri iptal edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinleri iptal etti.
TCMB'nin iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre banka, ilgili kanun uyarınca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.
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