Rum basınından ilan etti: Türkiye'nin izni olmadan mümkün değil
Rum basınından ilan etti: Türkiye'nin izni olmadan mümkün değil
Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesini Rum basınına değerlendiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçecek hiçbir çalışmanın Ankara'nın izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:04
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 13:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cyprus Mail'e konuşan Taçoy, projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi halinde Ankara'nın izni olmadan çalışma yapılamayacağını savundu.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SON SÖZÜ OLMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"
Taçoy, "Mavi Vatan'da araştırma, inceleme, kablo döşenmesi veya başka bir deniz faaliyeti planlanıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin son sözü olmadan hiçbir çalışma gerçekleştirilemez" dedi.
Deniz araştırmaları ve kablo döşeme faaliyetleri için NAVTEX yayımlanması gerektiğini belirten Taçoy, Türkiye'nin kendi yetki alanı olarak kabul ettiği bölgelerde bu duyuruların Ankara tarafından yapıldığını ifade etti.
İZİNSİZ ARAŞTIRMAYA MÜDAHALE EDEBİLİR
Taçoy, Büyük Deniz Bağlantısı projesinde de benzer tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin kendi yetki alanlarında izinsiz araştırma yapılmasına müdahale ettiğini söyledi.
"Bağlantının Lübnan'a veya İsrail'e uzanması kuralı değiştirmez" diyen Taçoy, faaliyetlerin Türkiye'nin yetki iddia ettiği sulardan geçmesi halinde son sözün Ankara'ya ait olacağını savundu.
YUNANİSTAN: TÜRKİYE'DEN İZİN ALINMASINA GEREK YOK
Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda uzun süredir görüş ayrılığı bulunuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak adaların münhasır ekonomik bölge üretebileceğini savunurken, sözleşmeye taraf olmayan Türkiye farklı bir hukuki yaklaşım benimsiyor. Yunanistan ise benzer kablo projelerinde Türkiye'den izin alınmasına gerek olmadığını savunuyor.
Kıbrıs-Lübnan elektrik bağlantısı için teknik fizibilite çalışmaları konusunda resmi görüşmelerin başlatıldığı da bildirildi.
GİRNE FACİASININ ARDINDAN ATANMIŞTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine eski KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu getirildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da görevden alınırken, yerine Hasan Taçoy atandı. Taçoy, Cumhuriyet Meclisi'ne 1998 seçimleriyle girdi. Taçoy, farklı hükümetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.
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Rum basınından ilan etti: Türkiye'nin izni olmadan mümkün değil
Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesini Rum basınına değerlendiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçecek hiçbir çalışmanın Ankara'nın izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında kurulması planlanan denizaltı elektrik bağlantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cyprus Mail'e konuşan Taçoy, projenin Türkiye'nin deniz yetki alanlarından geçmesi halinde Ankara'nın izni olmadan çalışma yapılamayacağını savundu.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SON SÖZÜ OLMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"
Taçoy, "Mavi Vatan'da araştırma, inceleme, kablo döşenmesi veya başka bir deniz faaliyeti planlanıyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin son sözü olmadan hiçbir çalışma gerçekleştirilemez" dedi.
Deniz araştırmaları ve kablo döşeme faaliyetleri için NAVTEX yayımlanması gerektiğini belirten Taçoy, Türkiye'nin kendi yetki alanı olarak kabul ettiği bölgelerde bu duyuruların Ankara tarafından yapıldığını ifade etti.
İZİNSİZ ARAŞTIRMAYA MÜDAHALE EDEBİLİR
Taçoy, Büyük Deniz Bağlantısı projesinde de benzer tartışmalar yaşandığını hatırlatarak, Türkiye'nin kendi yetki alanlarında izinsiz araştırma yapılmasına müdahale ettiğini söyledi.
"Bağlantının Lübnan'a veya İsrail'e uzanması kuralı değiştirmez" diyen Taçoy, faaliyetlerin Türkiye'nin yetki iddia ettiği sulardan geçmesi halinde son sözün Ankara'ya ait olacağını savundu.
YUNANİSTAN: TÜRKİYE'DEN İZİN ALINMASINA GEREK YOK
Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda uzun süredir görüş ayrılığı bulunuyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak adaların münhasır ekonomik bölge üretebileceğini savunurken, sözleşmeye taraf olmayan Türkiye farklı bir hukuki yaklaşım benimsiyor. Yunanistan ise benzer kablo projelerinde Türkiye'den izin alınmasına gerek olmadığını savunuyor.
Kıbrıs-Lübnan elektrik bağlantısı için teknik fizibilite çalışmaları konusunda resmi görüşmelerin başlatıldığı da bildirildi.
GİRNE FACİASININ ARDINDAN ATANMIŞTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından görevden alınan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın yerine eski KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu getirildi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da görevden alınırken, yerine Hasan Taçoy atandı. Taçoy, Cumhuriyet Meclisi'ne 1998 seçimleriyle girdi. Taçoy, farklı hükümetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi ve Enerji, Dışişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.
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