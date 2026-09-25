Piyasalarda haftanın bilançosu: Hangi yatırım aracı kazandırdı?
Piyasalarda haftanın bilançosu: Hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yatırım araçlarının haftalık performansında ağırlıklı olarak değer kayıpları öne çıktı. BİST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle tamamlarken gram altın yüzde 1,61, avro/TL yüzde 0,18 geriledi. Dolar/TL ise yüzde 0,38 yükselirken yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisi para piyasası fonlarında kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 20:26
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 20:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BİST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,90 değer kaybederek 12.899,35 puandan kapanış yaptı.
Böylece BİST 100'de haftalık performans negatif bölgede gerçekleşirken endeksin hafta içindeki en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki fark 529,83 puan oldu.
Gram ve çeyrek altın geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.
Önceki hafta sonu 11 bin 174 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 1,42 değer kaybetti. Çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 15 liraya indi.
Dolar yükseldi, avro geriledi
Döviz piyasasında dolar ve avro haftayı farklı yönlerde tamamladı. ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 48,9660 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,18 değer kaybetti. Avro/TL haftayı 55,8560 lira seviyesinde tamamladı.
Fonlarda para piyasası öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,36 değer kaybederken emeklilik fonlarındaki düşüş yüzde 0,33 olarak gerçekleşti.
Kategorilere göre yatırım fonlarının performansında en yüksek getiri para piyasası fonlarında kaydedildi. Para piyasası fonları haftalık bazda yüzde 0,66 getiri sağladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Piyasalarda haftanın bilançosu: Hangi yatırım aracı kazandırdı?
Yatırım araçlarının haftalık performansında ağırlıklı olarak değer kayıpları öne çıktı. BİST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle tamamlarken gram altın yüzde 1,61, avro/TL yüzde 0,18 geriledi. Dolar/TL ise yüzde 0,38 yükselirken yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisi para piyasası fonlarında kaydedildi.
BİST 100 endeksi hafta boyunca en düşük 12.840,20, en yüksek 13.370,03 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,90 değer kaybederek 12.899,35 puandan kapanış yaptı.
Böylece BİST 100'de haftalık performans negatif bölgede gerçekleşirken endeksin hafta içindeki en yüksek ve en düşük seviyesi arasındaki fark 529,83 puan oldu.
Gram ve çeyrek altın geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.
Önceki hafta sonu 11 bin 174 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 1,42 değer kaybetti. Çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 15 liraya indi.
Dolar yükseldi, avro geriledi
Döviz piyasasında dolar ve avro haftayı farklı yönlerde tamamladı. ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 48,9660 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,18 değer kaybetti. Avro/TL haftayı 55,8560 lira seviyesinde tamamladı.
Fonlarda para piyasası öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,36 değer kaybederken emeklilik fonlarındaki düşüş yüzde 0,33 olarak gerçekleşti.
Kategorilere göre yatırım fonlarının performansında en yüksek getiri para piyasası fonlarında kaydedildi. Para piyasası fonları haftalık bazda yüzde 0,66 getiri sağladı.
Çok Okunanlar