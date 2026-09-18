Piyasalarda haftanın bilançosu: BIST 100 geriledi!

BIST 100 haftayı yüzde 8,18 düşüşle 13.284,42 puandan tamamladı. Dolar/TL yükselirken altın, avro, yatırım ve emeklilik fonlarında kayıp izlendi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 22:03
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 22:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamladı. Haftalık işlemlerde dolar/TL yüzde 0,36 yükselirken gram altın, avro/TL, yatırım fonları ve emeklilik fonlarında düşüş kaydedildi. Yeni haftada endeks, döviz kurları ve kıymetli metallerdeki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
BIST 100 haftayı yüzde 8,18 kayıpla tamamladı
BIST 100 endeksi hafta boyunca 12.817,01 ile 14.355,46 puan arasında hareket etti. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,18 gerileyerek haftayı 13.284,42 puandan kapattı.
Haftalık en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark 1.538,45 puan olarak gerçekleşti. Böylece pay piyasasında hafta boyunca geniş bir fiyat aralığı oluştu.
Gram ve Cumhuriyet altınında düşüş görüldü
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,06 azalarak 6 bin 826 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 190 liradan satılan çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,14 azaldı. Çeyrek altının satış fiyatı haftayı 11 bin 174 liradan tamamladı.
Dolar/TL yükseldi avro/TL geriledi
Döviz piyasasında dolar ve avro haftalık bazda farklı yönlerde hareket etti. ABD doları yüzde 0,36 değer kazanarak 48,7810 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,91 değer kaybetti. Avro/TL haftayı 55,9580 lira seviyesinde tamamladı.
Yatırım ve emeklilik fonları değer kaybetti
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,57, emeklilik fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti. Fon kategorileri incelendiğinde pozitif ayrışan grup para piyasası fonları oldu.
Para piyasası fonları haftalık yüzde 0,65 getiriyle yatırım fonları arasında en fazla kazandıran kategori olarak kaydedildi.
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Piyasalarda haftanın bilançosu: BIST 100 geriledi!
BIST 100 haftayı yüzde 8,18 düşüşle 13.284,42 puandan tamamladı. Dolar/TL yükselirken altın, avro, yatırım ve emeklilik fonlarında kayıp izlendi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 8,18 değer kaybıyla 13.284,42 puandan tamamladı. Haftalık işlemlerde dolar/TL yüzde 0,36 yükselirken gram altın, avro/TL, yatırım fonları ve emeklilik fonlarında düşüş kaydedildi. Yeni haftada endeks, döviz kurları ve kıymetli metallerdeki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
BIST 100 haftayı yüzde 8,18 kayıpla tamamladı
BIST 100 endeksi hafta boyunca 12.817,01 ile 14.355,46 puan arasında hareket etti. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,18 gerileyerek haftayı 13.284,42 puandan kapattı.
Haftalık en düşük ve en yüksek seviyeler arasındaki fark 1.538,45 puan olarak gerçekleşti. Böylece pay piyasasında hafta boyunca geniş bir fiyat aralığı oluştu.
Gram ve Cumhuriyet altınında düşüş görüldü
Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,06 azalarak 6 bin 826 liraya indi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,09 düşüşle 44 bin 450 liraya geriledi.
Önceki hafta sonunda 11 bin 190 liradan satılan çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,14 azaldı. Çeyrek altının satış fiyatı haftayı 11 bin 174 liradan tamamladı.
Dolar/TL yükseldi avro/TL geriledi
Döviz piyasasında dolar ve avro haftalık bazda farklı yönlerde hareket etti. ABD doları yüzde 0,36 değer kazanarak 48,7810 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,91 değer kaybetti. Avro/TL haftayı 55,9580 lira seviyesinde tamamladı.
Yatırım ve emeklilik fonları değer kaybetti
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 2,57, emeklilik fonları ise yüzde 1,74 değer kaybetti. Fon kategorileri incelendiğinde pozitif ayrışan grup para piyasası fonları oldu.
Para piyasası fonları haftalık yüzde 0,65 getiriyle yatırım fonları arasında en fazla kazandıran kategori olarak kaydedildi.
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