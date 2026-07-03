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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Milyonlarca vatandaşın beklediği Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 13,52 oranında zam yapılacak.
SGK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 17,76 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 LİRA
Yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira, en düşük memur emekli maaşı 31 bin 527 lira ve en düşük memur maaşı 70 bin 258 lira oldu.
TÜM ÖDEMELER DEĞİŞTİ: KIDEM TAZMİNATI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI
Zam oranının netleşmesiyle engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemeleri yeniden hesaplandı.
EVDE BAKIM YARDIMI:
13 bin 877 lira 23 kuruştan, 1.874 lira 81 kuruş zamla 15 bin 752 lira 05 kuruşa yükseldi.
65 YAŞ AYLIĞI:
6 bin 393 lira 01 kuruştan, 863 lira 70 kuruş zamla 7 bin 256 lira 71 kuruşa çıktı.
ENGELLİ AYLIĞI YÜZDE 40-69 ARASI:
5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruş oldu.
ENGELLİ AYLIĞI YÜZDE 70 VE ÜZERİ:
7 bin 655 liradan, 1.034 lira 19 kuruş zamla 8 bin 689 lira 19 kuruşa yükseldi.
18 YAŞ ALTI ENGELLİ AYLIĞI:
5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruşa çıktı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI:
64 bin 948 lira 77 kuruştan, 8.774 lira 58 kuruş zamla 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ:
416 bin 361 lira 30 kuruştan, 56 bin 250 lira 41 kuruş zamla 472 bin 611 lira 71 kuruş oldu.
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