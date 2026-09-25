Kaos odakları işbaşında! DMM'den ''fon ödemeleri'' iddiasına cevap
Kaos odakları işbaşında! DMM'den ''fon ödemeleri'' iddiasına cevap
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında paylaşılan, “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların tamamen asıl olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 25.09.2026 13:47
Haber Güncellenme Tarihi: 25.09.2026 13:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'nin açıklaması şöyle:
Sosyal medya platformlarında paylaşılan, "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir.
Tasfiye süreçleri; yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup; temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.
Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.
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Kaos odakları işbaşında! DMM'den ''fon ödemeleri'' iddiasına cevap
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında paylaşılan, “tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği” yönündeki iddiaların tamamen asıl olduğunu bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddiaları yalanladı.
DMM'nin açıklaması şöyle:
Sosyal medya platformlarında paylaşılan, "tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
Söz konusu fon ödemeleri için vatandaş genelinden herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesi asla söz konusu değildir.
Tasfiye süreçleri; yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup; temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir.
Konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemeleri de titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi önemle rica olunur.
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