İşsizlik 2005'ten itibaren en düşük seviyede! Cevdet Yılmaz'dan ''kararlılık'' vurgusu
İşsizlik 2005'ten itibaren en düşük seviyede! Cevdet Yılmaz'dan ''kararlılık'' vurgusu
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 oldu. Haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık iş gücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Yılmaz, 'Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:34
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 13:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine indi.
Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre de 1 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.
Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 17,3 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
Yıl/Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2024
9,2
8,6
8,8
8,6
8,4
9,2
9
8,5
8,6
8,7
8,4
8,6
2025
8,5
8,2
7,9
8,6
8,4
8,6
8,1
8,6
8,6
8,5
8,6
7,8
2026
8,1
8,4
8,1
8,1
8,1
7,6
Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 58 bin kişi yükselerek 35 milyon 420 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,4 olarak hesaplandı.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,1 saat yükselerek 42,5 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda aylık bazda 2 puan azalışla yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
15 ve daha yukarı yaştakiler
Toplam
Erkek
Kadın
Nüfus (bin kişi)
66.983
33.112
33.871
İş gücü (bin kişi)
35.420
23.419
12.002
İstihdam (bin kişi)
32.733
21.902
10.831
İşsiz (bin kişi)
2.688
1.517
1.171
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
31.563
9.693
21.869
İş gücüne katılma oranı (yüzde)
52,9
70,7
35,4
İstihdam oranı (yüzde)
48,9
66,1
32
İşsizlik oranı (yüzde)
7,6
6,5
9,8
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
12,8
10,4
17,3
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, HAZİRAN AYI İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, 2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık iş gücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
Gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalarak yüzde 12,8, kadınlarda ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 9,8 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, "Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörü güçlü finansman imkanlarıyla desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı 750 milyar Türk lirasına çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar Türk liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansman imkânını toplam 1 trilyon Türk lirası seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3500 Türk lirası destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Diğer taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
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İşsizlik 2005'ten itibaren en düşük seviyede! Cevdet Yılmaz'dan ''kararlılık'' vurgusu
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 oldu. Haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık iş gücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Yılmaz, 'Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır' dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 seviyesine indi.
Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre de 1 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 9,8 olarak tahmin edildi.
Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 17,3 olarak hesaplandı.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda bir önceki aya göre 58 bin kişi yükselerek 35 milyon 420 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda yüzde 35,4 olarak hesaplandı.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,1 saat yükselerek 42,5 saat olarak gerçekleşti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda aylık bazda 2 puan azalışla yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,2 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, HAZİRAN AYI İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde iş gücü piyasamız istikrarlı görünümünü korurken, işsizlik oranı iyileşmesini sürdürmüş ve tek haneli seyrini 38'inci aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, 2026 yılı Haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,6 ile aylık iş gücü istatistiklerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
Gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan azalarak yüzde 12,8, kadınlarda ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 9,8 olarak gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, "Önemli iyileşmeler sağladığımız genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkilerinin sürdüğü bu dönemde reel sektörü güçlü finansman imkanlarıyla desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı 750 milyar Türk lirasına çıkarırken, imalat sanayimiz için 250 milyar Türk liralık yeni kredi desteğini devreye aldık. Böylece yatırım ve işletme sermayesine yönelik uygun koşullu finansman imkânını toplam 1 trilyon Türk lirası seviyesine ulaştırdık. Diğer yandan emek yoğun hassas sektörlerde istihdamın korunması kaydıyla çalışan başına aylık 3500 Türk lirası destek sağlıyoruz. Bu desteklerle işletmelerimizin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirirken, mevcut istihdamın korunmasına ve yeni istihdam oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
Diğer taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri güçlendirecek programları yaygınlaştırıyor, özellikle gençlerin, kadınların ve iş gücüne katılımı sınırlı kalan kesimlerin istihdama erişimini kolaylaştırıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla ekonomimizin dayanıklılığını güçlendiriyor, istikrar içinde büyüme ve kalıcı refah hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
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