Gram ve çeyrek altında 27 Eylül fiyatları belli oldu
Gram ve çeyrek altında 27 Eylül fiyatları belli oldu
Altın fiyatları 27 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.740,80 TL, çeyrek altın 11.006 TL satış fiyatıyla işlem görürken, ons altın 4.284,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların odağında yeni haftada altın ve döviz piyasalarında oluşacak fiyat hareketleri yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 27.09.2026 10:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gram altının satış fiyatı 27 Eylül itibarıyla 6.740,80 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.006 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın 22.006 TL’den satışa sunulurken, tam altında satış fiyatı 43.825,88 TL olarak kaydedildi.
Cumhuriyet altını 43.884 TL
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.884 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altında ise satış fiyatı 109.900,79 TL olarak gerçekleşti.
Altın türleri arasındaki fiyat farklılıkları, yatırımcıların gün içerisinde takip ettiği başlıca veriler arasında bulunuyor.
Ons altın 4.284,88 dolar seviyesinde
Küresel piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.284,88 dolar olarak kaydedildi. Ons fiyatındaki hareketler, döviz kuru ile birlikte yurt içindeki gram altın fiyatlamasında izlenen temel göstergeler arasında yer alıyor.
27 Eylül 2026 itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:
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Gram ve çeyrek altında 27 Eylül fiyatları belli oldu
Altın fiyatları 27 Eylül 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte takip ediliyor. Günün ilk saatlerinde gram altın 6.740,80 TL, çeyrek altın 11.006 TL satış fiyatıyla işlem görürken, ons altın 4.284,88 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcıların odağında yeni haftada altın ve döviz piyasalarında oluşacak fiyat hareketleri yer alacak.
Gram altının satış fiyatı 27 Eylül itibarıyla 6.740,80 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.006 TL seviyesinde bulunuyor.
Yarım altın 22.006 TL’den satışa sunulurken, tam altında satış fiyatı 43.825,88 TL olarak kaydedildi.
Cumhuriyet altını 43.884 TL
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.884 TL seviyesinde bulunuyor. Gremse altında ise satış fiyatı 109.900,79 TL olarak gerçekleşti.
Altın türleri arasındaki fiyat farklılıkları, yatırımcıların gün içerisinde takip ettiği başlıca veriler arasında bulunuyor.
Ons altın 4.284,88 dolar seviyesinde
Küresel piyasalarda takip edilen ons altının satış fiyatı 4.284,88 dolar olarak kaydedildi. Ons fiyatındaki hareketler, döviz kuru ile birlikte yurt içindeki gram altın fiyatlamasında izlenen temel göstergeler arasında yer alıyor.
27 Eylül 2026 itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın: 6.740,80 TL
Çeyrek altın: 11.006,00 TL
Yarım altın: 22.006,00 TL
Tam altın: 43.825,88 TL
Cumhuriyet altını: 43.884,00 TL
Gremse altın: 109.900,79 TL
Ons altın: 4.284,88 dolar
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