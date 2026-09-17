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Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 08:42
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 08:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi (FİK) 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan FİK toplantısında finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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