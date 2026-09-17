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Finansal İstikrar Komitesi toplandı
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Finansal İstikrar Komitesi (FİK) 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan FİK toplantısında finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantı sonrasında bir açıklama yapılması bekleniyor.
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