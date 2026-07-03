Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Temmuz ayı kira artış oranı netleşti
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Temmuz ayı kira artış oranı netleşti
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler kira zam oranlarına çevrildi. Buna göre temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı da netleşti. Temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 oldu.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 11:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılmasının ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu.
Zam oranı yüzde 32,03 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
Böylece Temmuz ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 oldu.
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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Temmuz ayı kira artış oranı netleşti
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gözler kira zam oranlarına çevrildi. Buna göre temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı da netleşti. Temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 oldu.
Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılmasının ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu.
Zam oranı yüzde 32,03 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti.
Böylece Temmuz ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Temmuz ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,03 oldu.
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