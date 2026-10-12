Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon denetimlerinin sürdüğünü ve olayın ayrıntılı araştırıldığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:08
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 13:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemi meşgul eden fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin hükümet kontrolünde ilerlediğini belirten Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 15 müfettişle sahada kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü, toplamda 7 şirket ve 131 fon hakkında tedbir kararı alındığını bildirdi. A1 Capital, Bulls ve Pardus şirketlerinin tasfiye işlemlerinin tamamlanarak yaklaşık 44 bin kişinin ödemelerinin yapıldığını, Atlas Portföy ile ise müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.
Yatırımcılara yönelik ödeme planına dair detaylar paylaşan Yılmaz, Meclis'e sunulan kanun teklifi kapsamında, küçük yatırımcıyı korumak adına 1 milyon liraya kadar olan ana paraların (net yatırım tutarı) geri ödenmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu süreçte kamu kaynağının kesinlikle kullanılmayacağını vurgulayan Yılmaz; ödemelerin, fonların kendi varlıklarından, hukuka aykırı işlemlerden elde edilen gelirlerin iadesinden ve şirket sahiplerinin mal varlıklarının satışından karşılanacağını belirtti. Yasal düzenlemenin ardından ödemelerin Ekim ayı içinde yapılması planlanıyor.
Soruşturmanın adli boyutunda çok sayıda kişinin gözaltında veya tutuklu olduğunu hatırlatan Yılmaz, sermaye piyasalarını manipülatörlerden temizleyerek daha güvenli bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, bazı bakanlara yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve itibar suikastı niteliği taşıdığını savundu. Yılmaz son olarak, enflasyonla mücadele kapsamında yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerine yaptıkları artışlara bir tavan fiyat sınırı getirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon denetimlerinin sürdüğünü ve olayın ayrıntılı araştırıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gündemi meşgul eden fon soruşturması ve tasfiye süreçlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sürecin hükümet kontrolünde ilerlediğini belirten Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 15 müfettişle sahada kapsamlı bir inceleme yürüttüğünü, toplamda 7 şirket ve 131 fon hakkında tedbir kararı alındığını bildirdi. A1 Capital, Bulls ve Pardus şirketlerinin tasfiye işlemlerinin tamamlanarak yaklaşık 44 bin kişinin ödemelerinin yapıldığını, Atlas Portföy ile ise müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.
Yatırımcılara yönelik ödeme planına dair detaylar paylaşan Yılmaz, Meclis'e sunulan kanun teklifi kapsamında, küçük yatırımcıyı korumak adına 1 milyon liraya kadar olan ana paraların (net yatırım tutarı) geri ödenmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu süreçte kamu kaynağının kesinlikle kullanılmayacağını vurgulayan Yılmaz; ödemelerin, fonların kendi varlıklarından, hukuka aykırı işlemlerden elde edilen gelirlerin iadesinden ve şirket sahiplerinin mal varlıklarının satışından karşılanacağını belirtti. Yasal düzenlemenin ardından ödemelerin Ekim ayı içinde yapılması planlanıyor.
Soruşturmanın adli boyutunda çok sayıda kişinin gözaltında veya tutuklu olduğunu hatırlatan Yılmaz, sermaye piyasalarını manipülatörlerden temizleyerek daha güvenli bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca, bazı bakanlara yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ve itibar suikastı niteliği taşıdığını savundu. Yılmaz son olarak, enflasyonla mücadele kapsamında yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerine yaptıkları artışlara bir tavan fiyat sınırı getirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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