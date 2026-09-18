Çalışma Bakanı Işıkhan: 2,1 milyon yeni istihdam hedefliyoruz
Çalışma Bakanı Işıkhan: 2,1 milyon yeni istihdam hedefliyoruz
İstihdam hedeflerini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının planlandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 18:51
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 18:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Işıkhan, işsizlik oranının da kademeli olarak düşürülerek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının yanı sıra iş gücünün niteliği ve sektörel dönüşümlere uyum da çalışma hayatı politikalarının gündeminde yer alacak.
Bakan Işıkhan, Yozgat ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Hasan Kandemir ve partililerle bir araya geldi. Işıkhan daha sonra Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı'na katıldı.
Çalışma hayatında 2027-2029 hedefleri
Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında şehirleri ziyaret ettiklerini belirten Işıkhan, işçi, işveren, esnaf, sanayici, üretici ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlediklerini söyledi.
Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı açısından önemli bir döneme girildiğini ifade eden Işıkhan, 2027-2029 döneminin yol haritasının Orta Vadeli Program'da ortaya konulduğunu kaydetti.
Işıkhan, "2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Nitelikli iş gücüne vurgu yaptı
İstihdam politikasının yalnızca yeni iş imkanları oluşturmakla sınırlı olmadığını belirten Işıkhan, iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve beceri uyumsuzluğunun azaltılması üzerinde de çalışılacağını bildirdi.
Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin daha fazla destekleneceğini söyledi.
Işıkhan, önümüzdeki dönemde rekabette nitelikli insan kaynağı, teknoloji, verimlilik ve yenilikçiliğin öneminin artacağını kaydetti.
Yatırım ve istihdam mesajı
Işıkhan, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin boyutuna da değindi. Huzur ortamının güçlenmesiyle kaynakların üretim, yatırım, istihdam ve kalkınmaya daha fazla yönelmesinin amaçlandığını ifade etti.
Işıkhan, huzur arttıkça yatırımların, yatırımlarla birlikte üretim ve istihdamın güçleneceğini belirterek, bölgelerin ekonomik potansiyelinin daha fazla harekete geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Yozgat'ta istihdam verilerini açıkladı
Bakan Işıkhan, Yozgat'taki İŞKUR faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaştı. Kentte 2002 yılında İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde 831 kişinin işe yerleştirildiğini, 2025 yılında ise bu sayının 6 bin 41'e yükseldiğini belirtti.
Yozgat'ta 2023'ten bu yana Toplum Yararına Programlar kapsamında 2 bin 855, İşgücü Uyum Programları kapsamında ise toplam 9 bin 836 kontenjan tahsis edildiğini aktaran Işıkhan, söz konusu programlara sağlanan kaynağın güncel tutarla 2 milyar 645 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Işıkhan ayrıca 2002'den 2026 yılı Temmuz ayına kadar Yozgat'ta 31 bin 71 işyerinin istihdam teşviklerinden yararlandığını, sağlanan teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığını açıkladı.
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Çalışma Bakanı Işıkhan: 2,1 milyon yeni istihdam hedefliyoruz
İstihdam hedeflerini açıklayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde 2,1 milyon ilave istihdam oluşturulmasının planlandığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027-2029 döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Işıkhan, işsizlik oranının da kademeli olarak düşürülerek 2029 yılında yüzde 7,6 seviyesine indirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının yanı sıra iş gücünün niteliği ve sektörel dönüşümlere uyum da çalışma hayatı politikalarının gündeminde yer alacak.
Bakan Işıkhan, Yozgat ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Hasan Kandemir ve partililerle bir araya geldi. Işıkhan daha sonra Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı'na katıldı.
Çalışma hayatında 2027-2029 hedefleri
Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında şehirleri ziyaret ettiklerini belirten Işıkhan, işçi, işveren, esnaf, sanayici, üretici ve sivil toplum kuruluşlarının talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dinlediklerini söyledi.
Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı açısından önemli bir döneme girildiğini ifade eden Işıkhan, 2027-2029 döneminin yol haritasının Orta Vadeli Program'da ortaya konulduğunu kaydetti.
Işıkhan, "2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Nitelikli iş gücüne vurgu yaptı
İstihdam politikasının yalnızca yeni iş imkanları oluşturmakla sınırlı olmadığını belirten Işıkhan, iş gücünün niteliğinin yükseltilmesi ve beceri uyumsuzluğunun azaltılması üzerinde de çalışılacağını bildirdi.
Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade eden Işıkhan, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin daha fazla destekleneceğini söyledi.
Işıkhan, önümüzdeki dönemde rekabette nitelikli insan kaynağı, teknoloji, verimlilik ve yenilikçiliğin öneminin artacağını kaydetti.
Yatırım ve istihdam mesajı
Işıkhan, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin boyutuna da değindi. Huzur ortamının güçlenmesiyle kaynakların üretim, yatırım, istihdam ve kalkınmaya daha fazla yönelmesinin amaçlandığını ifade etti.
Işıkhan, huzur arttıkça yatırımların, yatırımlarla birlikte üretim ve istihdamın güçleneceğini belirterek, bölgelerin ekonomik potansiyelinin daha fazla harekete geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Yozgat'ta istihdam verilerini açıkladı
Bakan Işıkhan, Yozgat'taki İŞKUR faaliyetlerine ilişkin verileri de paylaştı. Kentte 2002 yılında İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde 831 kişinin işe yerleştirildiğini, 2025 yılında ise bu sayının 6 bin 41'e yükseldiğini belirtti.
Yozgat'ta 2023'ten bu yana Toplum Yararına Programlar kapsamında 2 bin 855, İşgücü Uyum Programları kapsamında ise toplam 9 bin 836 kontenjan tahsis edildiğini aktaran Işıkhan, söz konusu programlara sağlanan kaynağın güncel tutarla 2 milyar 645 milyon liraya ulaştığını bildirdi.
Işıkhan ayrıca 2002'den 2026 yılı Temmuz ayına kadar Yozgat'ta 31 bin 71 işyerinin istihdam teşviklerinden yararlandığını, sağlanan teşvik tutarının 2,1 milyar lirayı aştığını açıkladı.
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