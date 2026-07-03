Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?
Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, döviz ve yatırım fonları 2026 yılının bu haftasında değer kazandı. BIST 100 endeksi haftayı yükselişle tamamlarken, yatırım araçları arasında en yüksek haftalık getiri altının gram fiyatında görüldü. Piyasalarda açıklanacak yeni ekonomik veriler ve küresel gelişmeler önümüzdeki dönemde fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 23:19
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 23:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek ise 14.511,73 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,01 değer kazanarak 14.417,91 puandan kapanış yaptı.
Altın haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,77 artışla 42 bin 238 liraya çıktı.
Geçen hafta sonunda 10 bin 212 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 2,79 değer kazanarak 10 bin 497 liradan işlem gördü.
Dolar ve avro yükselişini sürdürdü
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 artışla 46,8040 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,49 değer kazanarak haftayı 53,5700 liradan tamamladı.
Yatırım fonlarında serbest fonlar öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,81 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,75 yükseldi. Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek haftalık getiriyi yüzde 2,39 ile Serbest Fon kategorisi sağladı.
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Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın, döviz ve yatırım fonları 2026 yılının bu haftasında değer kazandı. BIST 100 endeksi haftayı yükselişle tamamlarken, yatırım araçları arasında en yüksek haftalık getiri altının gram fiyatında görüldü. Piyasalarda açıklanacak yeni ekonomik veriler ve küresel gelişmeler önümüzdeki dönemde fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.031,72 puanı, en yüksek ise 14.511,73 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 1,01 değer kazanarak 14.417,91 puandan kapanış yaptı.
Altın haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,79 artışla 6 bin 267 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,77 artışla 42 bin 238 liraya çıktı.
Geçen hafta sonunda 10 bin 212 lira seviyesinde bulunan çeyrek altın ise yüzde 2,79 değer kazanarak 10 bin 497 liradan işlem gördü.
Dolar ve avro yükselişini sürdürdü
ABD doları haftalık bazda yüzde 0,38 artışla 46,8040 liraya yükseldi. Avro ise yüzde 0,49 değer kazanarak haftayı 53,5700 liradan tamamladı.
Yatırım fonlarında serbest fonlar öne çıktı
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,81 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,75 yükseldi. Fon kategorileri incelendiğinde, yatırım fonları arasında en yüksek haftalık getiriyi yüzde 2,39 ile Serbest Fon kategorisi sağladı.
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