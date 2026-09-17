BIST 100 sert satış sonrası yönünü yukarı çevirdi

BIST 100, güne düşüşle başlamasının ardından tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 2,95 değer kazanarak günü 13.509,76 puandan tamamladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 21:19
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 21:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle başlamasının ardından gün ortasında güçlenen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Endeks, gün içinde 12.912,55 puana kadar gerilerken kapanışta yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puana ulaştı. Piyasalarda SPK'nın portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarına ilişkin kararlarının etkileri izlenirken, sonraki işlem gününde endeksin fiyatlama eğilimi ve işlem hacmi takip edilecek.
BIST 100 güne düşüşle başladı
Önceki işlem gününde yaşanan satışların ardından BIST 100, yeni güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 kayıpla 12.948,83 puandan başladı. Endeks günün ilk bölümünde satış baskısının devam etmesiyle 12.912,55 puana kadar geriledi.
Günün ilk yarısında başlayan tepki alımları endeksin kayıplarını telafi etmesini sağladı. BIST 100, ilk yarıda yüzde 1,08 yükselişle 13.263,95 puana çıktı.
SPK kararları piyasada takip edildi
Piyasa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine yönelik kararları da takip edildi. SPK, söz konusu şirketlerin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.
Kararların ardından yatırım fonları ve sermaye piyasalarındaki işlemler yatırımcıların gündeminde yer aldı. BIST 100'de gün ortasında başlayan alıcılı seyir ise ikinci yarıda devam etti.
Endeks 13.580 puanın üzerini gördü
Günün ikinci yarısında yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, gün içindeki en yüksek seviyesini 13.580,72 puanla gördü. Endeks böylece önceki kapanış seviyesine göre gün içinde belirgin bir toparlanma kaydetti.
BIST 100, kapanışta önceki işlem gününe göre 413,96 puan yükseldi. Endeks günü yüzde 2,95 değer kazancıyla 13.509,76 puandan tamamladı.
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BIST 100 sert satış sonrası yönünü yukarı çevirdi
BIST 100, güne düşüşle başlamasının ardından tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 2,95 değer kazanarak günü 13.509,76 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle başlamasının ardından gün ortasında güçlenen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Endeks, gün içinde 12.912,55 puana kadar gerilerken kapanışta yüzde 2,95 değer kazanarak 13.509,76 puana ulaştı. Piyasalarda SPK'nın portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarına ilişkin kararlarının etkileri izlenirken, sonraki işlem gününde endeksin fiyatlama eğilimi ve işlem hacmi takip edilecek.
BIST 100 güne düşüşle başladı
Önceki işlem gününde yaşanan satışların ardından BIST 100, yeni güne 173,74 puan ve yüzde 1,32 kayıpla 12.948,83 puandan başladı. Endeks günün ilk bölümünde satış baskısının devam etmesiyle 12.912,55 puana kadar geriledi.
Günün ilk yarısında başlayan tepki alımları endeksin kayıplarını telafi etmesini sağladı. BIST 100, ilk yarıda yüzde 1,08 yükselişle 13.263,95 puana çıktı.
SPK kararları piyasada takip edildi
Piyasa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketine yönelik kararları da takip edildi. SPK, söz konusu şirketlerin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.
Kararların ardından yatırım fonları ve sermaye piyasalarındaki işlemler yatırımcıların gündeminde yer aldı. BIST 100'de gün ortasında başlayan alıcılı seyir ise ikinci yarıda devam etti.
Endeks 13.580 puanın üzerini gördü
Günün ikinci yarısında yükselişini sürdüren BIST 100 endeksi, gün içindeki en yüksek seviyesini 13.580,72 puanla gördü. Endeks böylece önceki kapanış seviyesine göre gün içinde belirgin bir toparlanma kaydetti.
BIST 100, kapanışta önceki işlem gününe göre 413,96 puan yükseldi. Endeks günü yüzde 2,95 değer kazancıyla 13.509,76 puandan tamamladı.
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