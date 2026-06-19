BIST 100 günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 406,19 puan yükselirken toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Haber Giriş Tarihi: 19.06.2026 00:01
Haber Güncellenme Tarihi: 19.06.2026 00:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi ise yüzde 2,57 değer kazandı. Günün en fazla yükselen sektör endeksi yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, bilişim endeksi yüzde 2,74 gerileyerek tek kaybettiren sektör oldu.
Küresel piyasalarda iyimser hava etkili oldu
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından oluşan temkinli görünüm devam ederken, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin haber akışı risk iştahını destekledi. Bu gelişmelerin etkisiyle uluslararası piyasalarda pozitif seyir öne çıktı.
Fed faiz oranını sabit bıraktı
Fed, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankanın yayımladığı projeksiyonlarda 2026 yılı için faiz artırımı ihtimaline işaret edilirken, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.
ABD ve İran arasında müzakere süreci bekleniyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı, taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik yeni bir sürecin önünü açtı. Tarafların, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
Piyasalar yarın açıklanacak verilere odaklandı
Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD ve Çin piyasalarının kapalı olacağı, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satış verilerinin takip edileceği kaydedildi.
Teknik görünümde 14.900 ve 15.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 14.700 ve 14.600 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
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BIST 100 günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 406,19 puan yükselirken toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Sektör endeksleri arasında bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi ise yüzde 2,57 değer kazandı. Günün en fazla yükselen sektör endeksi yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, bilişim endeksi yüzde 2,74 gerileyerek tek kaybettiren sektör oldu.
Küresel piyasalarda iyimser hava etkili oldu
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından oluşan temkinli görünüm devam ederken, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin haber akışı risk iştahını destekledi. Bu gelişmelerin etkisiyle uluslararası piyasalarda pozitif seyir öne çıktı.
Fed faiz oranını sabit bıraktı
Fed, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankanın yayımladığı projeksiyonlarda 2026 yılı için faiz artırımı ihtimaline işaret edilirken, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.
ABD ve İran arasında müzakere süreci bekleniyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı, taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik yeni bir sürecin önünü açtı. Tarafların, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
Piyasalar yarın açıklanacak verilere odaklandı
Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin izleneceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD ve Çin piyasalarının kapalı olacağı, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satış verilerinin takip edileceği kaydedildi.
Teknik görünümde 14.900 ve 15.000 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 14.700 ve 14.600 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
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