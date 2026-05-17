Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacağını açıklamıştı. Ödeme takvimi kapsamında milyonlarca emekli, tahsis numarası ve ödeme gününe göre ikramiyelerini alacak.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 16:31
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 16:32
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin ikramiye ödemeleri mevcut maaş ödeme günlerine göre gerçekleştirilecek. Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olan emekliler ikramiyelerini aynı tarihlerde hesaplarında görecek. Bayram öncesi ödeme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte emeklilerin hesap hareketleri yakından takip ediliyor.
SSK emeklileri için ödeme tarihleri açıklandı
SSK kapsamında ödeme günü 22, 23 ve 24 Mayıs olan emeklilerin bayram ikramiyeleri 21 Mayıs’ta yatırılacak. Ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olan emekliler ise ikramiyelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.
Açıklanan takvim doğrultusunda ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarına göre banka hesaplarına aktarılacak. Bayram öncesindeki ödeme yoğunluğu nedeniyle bankacılık işlemlerinde hareketlilik oluşması bekleniyor.
Bağ-Kur emeklilerinde ödeme süreci
Bağ-Kur kapsamında aylık alan emeklilerden ödeme günü 21 ve 22 Mayıs olanların ikramiyeleri 21 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 27 ve 28 Mayıs olan emekliler ise ödemelerini 22 Mayıs tarihinde alacak.
Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek ödeme programıyla birlikte emeklilere toplam milyarlarca liralık kaynak aktarımı yapılacak. Ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından gözler diğer sosyal destek takvimlerine çevrilecek.
Bayram ikramiyesinde ödeme takvimi netleşti
