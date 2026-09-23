Balon balığı avcılığında destekleme üst limiti artırıldı
Balon balığı avcılığında destekleme üst limiti artırıldı
İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 09:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğe göre, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus türlerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı.
Söz konusu türler için 1 milyon adede ulaşıldığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Düzenleme, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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Balon balığı avcılığında destekleme üst limiti artırıldı
İstilacı balon balığı avlayan balıkçılara yapılan destekleme ödemelerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyon adede yükseltildi.
"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğe göre, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus türlerinde üst limit 200 bin adetten 1 milyona çıkarıldı.
Söz konusu türler için 1 milyon adede ulaşıldığında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce SUBİS üzerinden alım durdurulacak ve aynı gün içinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Düzenleme, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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