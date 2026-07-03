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Bakanlıktan dış ticaret hamlesi: 4 şirket daha statü kazandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, dış ticaret sermaye şirketi statüsüne 4 yeni kuruluş daha eklendi. Assan Alüminyum, Atakaş Çelik, Beyçelik Gestamp ve Noksel Çelik Boru'nun da dahil edilmesiyle birlikte, bu statüye sahip şirketlerin sayısı ülke genelinde 107'ye yükseldi.

Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:45
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan dış ticaret hamlesi: 4 şirket daha statü kazandı

Bakanlıkça hazırlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 4 kuruluşa daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 107'ye çıktı.

Buna göre listeye eklenen şirketler, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret AŞ, Atakaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi AŞ, Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ oldu.

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