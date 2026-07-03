Bakan Şimşek 2026 tarım desteğinin kapsamını açıkladı
Bakan Şimşek 2026 tarım desteğinin kapsamını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında tarım sektörüne finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil toplam 938 milyar liralık kaynak ayrılacağını açıkladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Şimşek, gıda enflasyonunda kalıcı çözümün üretimin artırılması ve tarımda yapısal dönüşümden geçtiğini belirtti. Açıklanan desteklerin uygulama süreci ve üretime etkisi önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 19:00
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 19:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımın stratejik bir sektör olarak değerlendirildiğini belirterek, sektörün bu doğrultuda desteklendiğini ifade etti. Bakan Şimşek, 2026 yılı bütçesinden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere toplam 938 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi.
Desteklerin en önemli unsurlarından birinin Hazine tarafından sağlanan faiz sübvansiyonu olduğunu aktaran Şimşek, Ziraat Bankası'nın yüzde 40,5 faiz oranıyla kullandırdığı kredilerin çiftçilere yaklaşık yüzde 12 maliyetle yansıtıldığını ifade etti. Şimşek, uygun koşullu finansmanın tarımsal üretimin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.
Düşük maliyetli kredi uygulaması sürüyor
Faiz destekli kredi uygulamasının ilk kez 2004 yılında başlatıldığını hatırlatan Şimşek, ilk yıl yaklaşık 205 bin çiftçinin bu imkândan yararlandığını söyledi. Bugün ise 1,2 milyon çiftçinin kredi bakiyesinin yaklaşık 1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, hem yararlanıcı sayısında hem de kredi hacminde önemli artış yaşandığını dile getirdi.
Gıda enflasyonunda yapısal dönüşüm vurgusu
Gıda üretiminin artırılmasının fiyat istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Şimşek, gıda enflasyonunun yalnızca para ve maliye politikalarıyla kalıcı olarak çözülemeyeceğini ifade etti. Kalıcı çözümün arz yönlü politikalar, tarımsal üretimin artırılması ve yapısal dönüşümden geçtiğini söyledi.
Bu kapsamda yatırım programında sulama projelerine, arazi toplulaştırmasına ve Tarım ve Orman Bakanlığının organize tarım bölgelerine yönelik altyapı çalışmalarına öncelik verildiğini belirten Şimşek, bu alanlara önemli kaynak ayrıldığını kaydetti.
Gıda arzı için kurumlar eş güdüm içinde çalışıyor
Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Komitenin temel hedefinin gıda arzını artırmak ve tarım ürünlerinin tarladan sofraya daha makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Üretimde artış beklentisi paylaşıldı
Geçen yıl tarımsal don ve kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Şimşek, bu durumun hayat pahalığı üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi. 2026 yılında ise gıda üretiminde önemli artış beklendiğini belirten Şimşek, üretimdeki yükselişin enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.
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Bakan Şimşek 2026 tarım desteğinin kapsamını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılında tarım sektörüne finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil toplam 938 milyar liralık kaynak ayrılacağını açıkladı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Şimşek, gıda enflasyonunda kalıcı çözümün üretimin artırılması ve tarımda yapısal dönüşümden geçtiğini belirtti. Açıklanan desteklerin uygulama süreci ve üretime etkisi önümüzdeki dönemde yakından izlenecek.
Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımın stratejik bir sektör olarak değerlendirildiğini belirterek, sektörün bu doğrultuda desteklendiğini ifade etti. Bakan Şimşek, 2026 yılı bütçesinden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere toplam 938 milyar liralık kaynak ayrıldığını söyledi.
Desteklerin en önemli unsurlarından birinin Hazine tarafından sağlanan faiz sübvansiyonu olduğunu aktaran Şimşek, Ziraat Bankası'nın yüzde 40,5 faiz oranıyla kullandırdığı kredilerin çiftçilere yaklaşık yüzde 12 maliyetle yansıtıldığını ifade etti. Şimşek, uygun koşullu finansmanın tarımsal üretimin güçlenmesine katkı sağladığını kaydetti.
Düşük maliyetli kredi uygulaması sürüyor
Faiz destekli kredi uygulamasının ilk kez 2004 yılında başlatıldığını hatırlatan Şimşek, ilk yıl yaklaşık 205 bin çiftçinin bu imkândan yararlandığını söyledi. Bugün ise 1,2 milyon çiftçinin kredi bakiyesinin yaklaşık 1 trilyon liraya ulaştığını belirterek, hem yararlanıcı sayısında hem de kredi hacminde önemli artış yaşandığını dile getirdi.
Gıda enflasyonunda yapısal dönüşüm vurgusu
Gıda üretiminin artırılmasının fiyat istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Şimşek, gıda enflasyonunun yalnızca para ve maliye politikalarıyla kalıcı olarak çözülemeyeceğini ifade etti. Kalıcı çözümün arz yönlü politikalar, tarımsal üretimin artırılması ve yapısal dönüşümden geçtiğini söyledi.
Bu kapsamda yatırım programında sulama projelerine, arazi toplulaştırmasına ve Tarım ve Orman Bakanlığının organize tarım bölgelerine yönelik altyapı çalışmalarına öncelik verildiğini belirten Şimşek, bu alanlara önemli kaynak ayrıldığını kaydetti.
Gıda arzı için kurumlar eş güdüm içinde çalışıyor
Şimşek, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Komitenin temel hedefinin gıda arzını artırmak ve tarım ürünlerinin tarladan sofraya daha makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.
Üretimde artış beklentisi paylaşıldı
Geçen yıl tarımsal don ve kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Şimşek, bu durumun hayat pahalığı üzerinde etkiler oluşturduğunu söyledi. 2026 yılında ise gıda üretiminde önemli artış beklendiğini belirten Şimşek, üretimdeki yükselişin enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlamasının öngörüldüğünü ifade etti.
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