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Altın fiyatlarında 5 Temmuz tablosu belli oldu

Altın fiyatları, 5 Temmuz 2026 Pazar günü iç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel satış fiyatları araştırılırken, piyasalardaki fiyat değişimleri izlenmeye devam ediyor.

Haber Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:54
Haber Güncellenme Tarihi: 05.07.2026 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatlarında 5 Temmuz tablosu belli oldu

5 Temmuz 2026 Pazar günü itibarıyla altın piyasasında satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

Gram altın: 6.277,78 TL

Çeyrek altın: 10.348,00 TL

Yarım altın: 20.652,00 TL

Tam altın: 41.093,47 TL

Cumhuriyet altını: 41.172,00 TL

Gremse altın: 103.048,80 TL

Ons altın: 4.171,45 dolar

Yatırımcıların odağında gram ve ons altın yer alıyor

Yurt içi piyasada gram altın fiyatı, döviz kuru ile uluslararası ons altın fiyatındaki hareketlere bağlı olarak yakından izleniyor. Küresel piyasalarda referans kabul edilen ons altın fiyatı ise yatırımcıların takip ettiği temel göstergeler arasında bulunuyor.

Altın piyasasında güncel veriler takip ediliyor

Haftanın son gününde açıklanan fiyatlar, piyasadaki anlık işlemlere göre değişiklik gösterebiliyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, gün boyunca altın fiyatlarındaki güncellemeleri izlemeyi sürdürüyor.

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