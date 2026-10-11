Altın fiyatları, 11 Ekim 2026 Pazar günü yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının satış fiyatları araştırılıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 6.644,78 TL, çeyrek altın 10.874,00 TL seviyesinde bulunurken ons altın 4.194,59 dolar olarak kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 09:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hafta sonu olması nedeniyle altın piyasalarında fiyatların hangi seviyelerde bulunduğu merak ediliyor. 11 Ekim Pazar günü için açıklanan satış rakamları, ziynet altınlarından Cumhuriyet altınına kadar farklı türlerdeki fiyatları kapsıyor.
Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?
11 Ekim 2026 Pazar günü için paylaşılan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.644,78 TL olarak belirtildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.874,00 TL seviyesinde yer aldı.
Yarım altın 21.741,00 TL'den, tam altın ise 43.231,84 TL'den satış fiyatıyla listelendi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.356,00 TL olarak aktarıldı.
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Altın fiyatları 11 Ekim 2026 Pazar günü ne kadar?
Altın fiyatları, 11 Ekim 2026 Pazar günü yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının satış fiyatları araştırılıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 6.644,78 TL, çeyrek altın 10.874,00 TL seviyesinde bulunurken ons altın 4.194,59 dolar olarak kaydedildi.
Hafta sonu olması nedeniyle altın piyasalarında fiyatların hangi seviyelerde bulunduğu merak ediliyor. 11 Ekim Pazar günü için açıklanan satış rakamları, ziynet altınlarından Cumhuriyet altınına kadar farklı türlerdeki fiyatları kapsıyor.
Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?
11 Ekim 2026 Pazar günü için paylaşılan verilere göre gram altının satış fiyatı 6.644,78 TL olarak belirtildi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 10.874,00 TL seviyesinde yer aldı.
Yarım altın 21.741,00 TL'den, tam altın ise 43.231,84 TL'den satış fiyatıyla listelendi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 43.356,00 TL olarak aktarıldı.
11 Ekim 2026 güncel altın satış fiyatları
Altın satış fiyatları
11 Ekim 2026 · Pazar
Satış
Altın türü
Satış fiyatı
6.644,78 TL
10.874,00 TL
21.741,00 TL
43.231,84 TL
43.356,00 TL
108.411,13 TL
4.194,59 USD
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