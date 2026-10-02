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KPSS adaylarına nüfus müdürlüğü kolaylığı: Randevusuz hizmet verilecek
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) ön lisans oturumu dolayısıyla 4 Ekim Pazar günü belirlenen nüfus müdürlükleri hizmet vermeye devam edecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtildi.
Sınava girecek adaylara başarı dilenen açıklamada, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
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