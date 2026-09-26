Zelenski duyurdu, Kremlin doğruladı: Türkiye'den teklif aldık
Zelenski duyurdu, Kremlin doğruladı: Türkiye'den teklif aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu duyurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda Rusya'ya teklifler sunduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 10:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ukrayna krizine değinen Peskov, "Krizin barışçıl çözüm sürecine açığız. Ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım. Bu bizim pozisyonumuz ve bu pozisyonda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.
KREMLİN: TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIK
Peskov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda Rusya'ya öneriler sunduğunu ancak henüz somut müzakerelerin başlamadığını söyledi.
"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMASTAYIZ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin Türkiye ile yürütülen siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda Ankara ile yakın temas halinde çalışıldığını açıklamıştı.
ZELENSKİ: BAZI TEKLİFLER MASADA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu kaydederek, Rusya'dan henüz bu konuda yanıt almadıklarını söylemişti.
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Zelenski duyurdu, Kremlin doğruladı: Türkiye'den teklif aldık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu duyurmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Kremlin, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda Rusya'ya teklifler sunduğunu bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ukrayna krizine değinen Peskov, "Krizin barışçıl çözüm sürecine açığız. Ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım. Bu bizim pozisyonumuz ve bu pozisyonda herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.
KREMLİN: TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIK
Peskov, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konusunda Rusya'ya öneriler sunduğunu ancak henüz somut müzakerelerin başlamadığını söyledi.
"TÜRKİYE İLE YAKIN TEMASTAYIZ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin Türkiye ile yürütülen siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda Ankara ile yakın temas halinde çalışıldığını açıklamıştı.
ZELENSKİ: BAZI TEKLİFLER MASADA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması yönünde Türkiye, Mısır, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri ile çalıştıklarını ve bu yönde bazı tekliflerin masada olduğunu kaydederek, Rusya'dan henüz bu konuda yanıt almadıklarını söylemişti.
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