Yunanistan’da dikkat çeken Türkiye-İsrail analizi: “Büyük bir şey olacak”
Yunanistan’da dikkat çeken Türkiye-İsrail analizi: “Büyük bir şey olacak”
Yunanistan basınında Türkiye’nin Suriye’deki etkisi ile İsrail arasındaki gerilim yeniden gündeme taşındı. BankingNews’te yayımlanan analizde, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının Yunanistan’ı da zor bir denklemle karşı karşıya bırakabileceği değerlendirilirken, Atina’nın böyle bir durumda otomatik olarak İsrail’in yanında savaşa girmeyeceği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 12:57
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 12:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli BankingNews, “İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde, büyük bir şey olacak” başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye’nin Suriye’deki konumu, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ve Atina-Tel Aviv arasındaki savunma ilişkileri ele alındı. BankingNews daha önce de Türkiye-İsrail geriliminin Doğu Akdeniz ve Suriye boyutuna ilişkin değerlendirmeler yayımlamıştı.
Yunanistan’ın olası çatışmadaki konumu tartışıldı
Analizde, Yunanistan’ın savunma sanayii ve askeri iş birliği açısından İsrail’le ilişkilerini derinleştirdiğine dikkat çekilerek, “Türkiye ile yaşanan çatışma kontrolden çıkarsa ne olacak?” sorusu üzerinden olası senaryolar değerlendirildi.
Haberde, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerinin Türkiye ile gerilimi artırdığı öne sürülürken, Ankara ile Tel Aviv arasındaki rekabetin diplomatik açıklamaların ötesine geçerek askeri ve stratejik boyut kazandığı yorumu yapıldı.
BankingNews’in daha önceki analizlerinde de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinin Doğu Akdeniz’deki dengelere etkisi ele alınmıştı.
“Yeni Suriye denkleminde Türkiye daha güçlü”
Yunanistan merkezli analizde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de oluşan yeni dengelerde Türkiye’nin etkisinin arttığı savunuldu.
Ankara’nın Şam yönetimiyle yakın iş birliği yürüttüğü ve Suriye’nin devlet ile güvenlik yapısının yeniden oluşturulmasına destek verdiği belirtilirken, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının İsrail açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği ileri sürüldü.
Analizde ayrıca, Suriye’de kurulabilecek bir Türk radar sisteminin İsrail uçaklarının faaliyetlerini tespit etmesinin ve elektronik iz oluşturmasının Tel Aviv’in Suriye hava sahasındaki hareket alanını sınırlayabileceği değerlendirmesi yer aldı.
Atina’nın İsrail’e otomatik savaş desteği vermeyeceği belirtildi
Analizin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yunanistan’ın olası bir Türkiye-İsrail çatışmasındaki konumuna ilişkin değerlendirmeler oldu.
BankingNews, Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma iş birliğinin Yunanistan’a olası bir çatışmada İsrail’in yanında savaşa girme konusunda otomatik bir yükümlülük getirmediğini savundu. Haberde, Yunanistan’ın Türkiye ile de hassas başlıklarının bulunduğuna dikkat çekilerek Atina’nın böyle bir senaryoda zor bir stratejik tercihle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Analizin başlığında yer alan “İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde, büyük bir şey olacak” ifadesi ise Türkiye-İsrail geriliminin Yunanistan basınında nasıl ele alındığını ortaya koyan dikkat çekici ifadelerden biri oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Yunanistan’da dikkat çeken Türkiye-İsrail analizi: “Büyük bir şey olacak”
Yunanistan basınında Türkiye’nin Suriye’deki etkisi ile İsrail arasındaki gerilim yeniden gündeme taşındı. BankingNews’te yayımlanan analizde, olası bir Türkiye-İsrail çatışmasının Yunanistan’ı da zor bir denklemle karşı karşıya bırakabileceği değerlendirilirken, Atina’nın böyle bir durumda otomatik olarak İsrail’in yanında savaşa girmeyeceği vurgulandı.
Yunanistan merkezli BankingNews, “İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde, büyük bir şey olacak” başlıklı bir analiz yayımladı. Analizde Türkiye’nin Suriye’deki konumu, İsrail’in bölgedeki faaliyetleri ve Atina-Tel Aviv arasındaki savunma ilişkileri ele alındı. BankingNews daha önce de Türkiye-İsrail geriliminin Doğu Akdeniz ve Suriye boyutuna ilişkin değerlendirmeler yayımlamıştı.
Yunanistan’ın olası çatışmadaki konumu tartışıldı
Analizde, Yunanistan’ın savunma sanayii ve askeri iş birliği açısından İsrail’le ilişkilerini derinleştirdiğine dikkat çekilerek, “Türkiye ile yaşanan çatışma kontrolden çıkarsa ne olacak?” sorusu üzerinden olası senaryolar değerlendirildi.
Haberde, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerinin Türkiye ile gerilimi artırdığı öne sürülürken, Ankara ile Tel Aviv arasındaki rekabetin diplomatik açıklamaların ötesine geçerek askeri ve stratejik boyut kazandığı yorumu yapıldı.
BankingNews’in daha önceki analizlerinde de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinin Doğu Akdeniz’deki dengelere etkisi ele alınmıştı.
“Yeni Suriye denkleminde Türkiye daha güçlü”
Yunanistan merkezli analizde, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de oluşan yeni dengelerde Türkiye’nin etkisinin arttığı savunuldu.
Ankara’nın Şam yönetimiyle yakın iş birliği yürüttüğü ve Suriye’nin devlet ile güvenlik yapısının yeniden oluşturulmasına destek verdiği belirtilirken, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının İsrail açısından stratejik sonuçlar doğurabileceği ileri sürüldü.
Analizde ayrıca, Suriye’de kurulabilecek bir Türk radar sisteminin İsrail uçaklarının faaliyetlerini tespit etmesinin ve elektronik iz oluşturmasının Tel Aviv’in Suriye hava sahasındaki hareket alanını sınırlayabileceği değerlendirmesi yer aldı.
Atina’nın İsrail’e otomatik savaş desteği vermeyeceği belirtildi
Analizin dikkat çeken bölümlerinden biri ise Yunanistan’ın olası bir Türkiye-İsrail çatışmasındaki konumuna ilişkin değerlendirmeler oldu.
BankingNews, Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma iş birliğinin Yunanistan’a olası bir çatışmada İsrail’in yanında savaşa girme konusunda otomatik bir yükümlülük getirmediğini savundu. Haberde, Yunanistan’ın Türkiye ile de hassas başlıklarının bulunduğuna dikkat çekilerek Atina’nın böyle bir senaryoda zor bir stratejik tercihle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Analizin başlığında yer alan “İsrail ateşle oynuyor, Yunanistan alevlerin eşiğinde, büyük bir şey olacak” ifadesi ise Türkiye-İsrail geriliminin Yunanistan basınında nasıl ele alındığını ortaya koyan dikkat çekici ifadelerden biri oldu.
Çok Okunanlar