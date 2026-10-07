Yeni Zelanda’da yayımlanan “Atmosferimiz ve İklimimiz 2026” raporu, ülkede iklim değişikliğinin sıcaklıklar, buzullar ve aşırı hava olayları üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Rapora göre yıllık ortalama sıcaklık kayıtların başladığı 1909’dan bu yana 1,36 derece artarken, ülkedeki buzul hacminde de belirgin gerileme yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 20:30
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 20:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Raporda sera gazı seviyelerinin rekor düzeye ulaştığı belirtilirken, Yeni Zelanda’nın gelecekte daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi. İklim değişikliğinin çevre, yerli türler ve toplum üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.
En sıcak 10 yılın 7’si son on yılda
“Atmosferimiz ve İklimimiz 2026” raporunda ülkenin uzun dönemli sıcaklık verilerine yer verildi.
Buna göre Yeni Zelanda’nın yıllık ortalama sıcaklığı, kayıtların başladığı 1909’dan itibaren 1,36 derece yükseldi. Kayıtlara geçen en sıcak 10 yılın 7’sinin ise son on yılda yaşandığı bildirildi.
Buzul hacmi 56’dan 30 kilometreküpe geriledi
Raporda dikkat çeken göstergelerden biri ülkedeki yaklaşık 3 bin buzulda yaşanan değişim oldu.
Yeni Zelanda’daki buzul hacminin 1997’de 56 kilometreküp olduğu, 2023 itibarıyla ise 30 kilometreküpe gerilediği açıklandı. Veriler, 26 yıllık dönemde buzul hacminin yaklaşık yüzde 46 azaldığını gösteriyor.
Aşırı hava olaylarına dikkat çekildi
Raporda artan sıcaklıkların yalnızca buzulları etkilemediği belirtildi. Isınan okyanuslar, yükselen deniz seviyeleri ve değişen yağış rejimleri de iklim değişikliğinin ülkedeki etkileri arasında sıralandı.
Sıcaklıklardaki yükselişin daha yoğun aşırı hava olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık ve şiddetli yaşanabileceğine dikkat çekildi.
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Yeni Zelanda’da alarm! İklim krizinde kritik eşik
Yeni Zelanda’da yayımlanan “Atmosferimiz ve İklimimiz 2026” raporu, ülkede iklim değişikliğinin sıcaklıklar, buzullar ve aşırı hava olayları üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Rapora göre yıllık ortalama sıcaklık kayıtların başladığı 1909’dan bu yana 1,36 derece artarken, ülkedeki buzul hacminde de belirgin gerileme yaşandı.
Raporda sera gazı seviyelerinin rekor düzeye ulaştığı belirtilirken, Yeni Zelanda’nın gelecekte daha sık ve şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi. İklim değişikliğinin çevre, yerli türler ve toplum üzerindeki etkilerinin önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.
En sıcak 10 yılın 7’si son on yılda
“Atmosferimiz ve İklimimiz 2026” raporunda ülkenin uzun dönemli sıcaklık verilerine yer verildi.
Buna göre Yeni Zelanda’nın yıllık ortalama sıcaklığı, kayıtların başladığı 1909’dan itibaren 1,36 derece yükseldi. Kayıtlara geçen en sıcak 10 yılın 7’sinin ise son on yılda yaşandığı bildirildi.
Buzul hacmi 56’dan 30 kilometreküpe geriledi
Raporda dikkat çeken göstergelerden biri ülkedeki yaklaşık 3 bin buzulda yaşanan değişim oldu.
Yeni Zelanda’daki buzul hacminin 1997’de 56 kilometreküp olduğu, 2023 itibarıyla ise 30 kilometreküpe gerilediği açıklandı. Veriler, 26 yıllık dönemde buzul hacminin yaklaşık yüzde 46 azaldığını gösteriyor.
Aşırı hava olaylarına dikkat çekildi
Raporda artan sıcaklıkların yalnızca buzulları etkilemediği belirtildi. Isınan okyanuslar, yükselen deniz seviyeleri ve değişen yağış rejimleri de iklim değişikliğinin ülkedeki etkileri arasında sıralandı.
Sıcaklıklardaki yükselişin daha yoğun aşırı hava olaylarıyla bağlantılı olduğu belirtilirken, sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık ve şiddetli yaşanabileceğine dikkat çekildi.
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