Yemen ordusu: Çatışmalarda 30 Husi öldü

Yemen'in Taiz vilayetinin batısındaki Vaziyye ilçesinde son 24 saatte çıkan çatışmalar ve düzenlenen hava saldırılarında 30 Husinin öldüğü, yaklaşık 60'ının yaralandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yemen ordusuna bağlı Taiz Cephesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Vaziyye'de İran destekli Husilerle yaşanan çatışmalarda Husilere ait 6 askeri araç ve 2 tankın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, hükümet güçlerine ait savaş uçaklarının da sahadaki birliklere destek amacıyla Husilere ait askeri araçları ve toplanma noktalarını hedef aldığı kaydedildi.
Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda 30 Husinin öldüğü aktarılan açıklamada, yaklaşık 60'ının da yaralandığı ifade edildi.
Yemen ordusu, Taiz ve Muha kentlerinde İran destekli Husilere ait ikmal hatları ve toplanma noktalarının hedef alındığını duyurmuştu.
Açıklamada, "Hava kuvvetleri, Taiz ile Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Taiz iline bağlı Muha kentinde Husilere ait ikmal hatları ve konuşlanma noktalarını hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.
Taiz'de daha önce de Husilerin saldırısının püskürtüldüğü vurgulanan açıklamada, grubun mevzileri ile takviyelerinin vurulduğu ifade edilmişti.
Yemen ordusu son dönemde başta Taiz olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde Husilerin mevzileri ve toplanma noktalarına yönelik saldırılarını artırdı.
- YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.
Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.
Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.
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Yemen ordusu: Çatışmalarda 30 Husi öldü
Yemen'in Taiz vilayetinin batısındaki Vaziyye ilçesinde son 24 saatte çıkan çatışmalar ve düzenlenen hava saldırılarında 30 Husinin öldüğü, yaklaşık 60'ının yaralandığı bildirildi.
Yemen ordusuna bağlı Taiz Cephesi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Vaziyye'de İran destekli Husilerle yaşanan çatışmalarda Husilere ait 6 askeri araç ve 2 tankın imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, hükümet güçlerine ait savaş uçaklarının da sahadaki birliklere destek amacıyla Husilere ait askeri araçları ve toplanma noktalarını hedef aldığı kaydedildi.
Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda 30 Husinin öldüğü aktarılan açıklamada, yaklaşık 60'ının da yaralandığı ifade edildi.
Yemen ordusu, Taiz ve Muha kentlerinde İran destekli Husilere ait ikmal hatları ve toplanma noktalarının hedef alındığını duyurmuştu.
Açıklamada, "Hava kuvvetleri, Taiz ile Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Taiz iline bağlı Muha kentinde Husilere ait ikmal hatları ve konuşlanma noktalarını hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.
Taiz'de daha önce de Husilerin saldırısının püskürtüldüğü vurgulanan açıklamada, grubun mevzileri ile takviyelerinin vurulduğu ifade edilmişti.
Yemen ordusu son dönemde başta Taiz olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde Husilerin mevzileri ve toplanma noktalarına yönelik saldırılarını artırdı.
- YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.
Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.
Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.
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