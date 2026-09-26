WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti
WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 10:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü.
Haberde ABD’li kaynaklara dayandırılarak, Trump’ın, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu.
Trump'ın "büyük savaş operasyonlarına yeniden başlamaya isteksiz olduğu" iddia edilen haberde, bunun kısmen ABD'nin azalan mühimmatını diğer olası durumlar için ayırmak istemesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.
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WSJ: Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve ara seçimlerin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını değerlendirdiği iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın, kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran’a saldırıları yeniden başlatmayı düşündüğü ileri sürüldü.
Haberde ABD’li kaynaklara dayandırılarak, Trump’ın, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddettiği ve yardımcılarına ara seçimlerin ardından İran'a saldırılara yeniden başlamayı beklediğini söylediği savunuldu.
Trump'ın "büyük savaş operasyonlarına yeniden başlamaya isteksiz olduğu" iddia edilen haberde, bunun kısmen ABD'nin azalan mühimmatını diğer olası durumlar için ayırmak istemesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük "kesin" bir plan sunduklarını belirterek, kararın Washington'a ait olduğunu söylemişti.
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