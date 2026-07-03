Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarından telefon diplomasisi
Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarından telefon diplomasisi
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 3 Temmuz 2026 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 03.07.2026 21:31
Haber Güncellenme Tarihi: 03.07.2026 21:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani arasında bugün bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama bakanlık kaynakları tarafından paylaşıldı.
Bölgesel gelişmeler gündemdeydi
Bakanlık kaynaklarına göre telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin açıklamada ele alınan başlıklara dair ilave ayrıntı paylaşılmadı.
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Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarından telefon diplomasisi
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile 3 Temmuz 2026 tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Hakan Fidan ile Esad Hasan Şeybani arasında bugün bir telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama bakanlık kaynakları tarafından paylaşıldı.
Bölgesel gelişmeler gündemdeydi
Bakanlık kaynaklarına göre telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin açıklamada ele alınan başlıklara dair ilave ayrıntı paylaşılmadı.
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