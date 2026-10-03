Türkiye ve Mısır güçlerini birleştirdi! İsrail'den ''yeni cephe'' itirafı
Türkiye ve Mısır güçlerini birleştirdi! İsrail'den ''yeni cephe'' itirafı
Türkiye ve Mısır'ın Somali'de güçlerini birleştirdiğini yazan İsrail basını, Afrika ülkesinin İsrail'e karşı yeni bir cephe haline geldiğini dile getirdi. Türkiye ve Mısır'ın Somali'deki askeri varlığının İsrail'in Aden'deki girişimlerini baltalamaya yönelik olduğu ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 10:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail basını, Türkiye ve Mısır'ın varlığını artırdığı Somali'nin İsrail'e karşı yeni cephe haline geldiğini yazdı.
Mısır'ın Somali'ye asker konuşlandırmaya hazırlandığı bunun için üsler kurmaya başladığını iddia etti.
Mısır askerlerinin Somali'ye konuşlandırılmasının Afrika Boynuzu'nda önemli bir jeopolitik kırılmayı temsil ettiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin barış ve istikrarı için eğitim faaliyetleri yürüttüğü TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'ne işaret eden İsrail basını Türkiye ve Mısır'ın yakın stratejik koordinasyon içinde bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin Somali'de stratejik bir uzay ve füze üssü kurduğuna işaret edilen haberde, "Resmi olarak sivil bir uzay limanı olsa da, istihbarat raporları bu tesisin, Hint Okyanusu üzerinden ve ekvatora yakın güvenli bir fırlatma yolundan faydalanan Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzeleri için bir test alanı olarak hizmet vereceğini ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye ve Mısır'ın Somali'de güçlerini birleştirdiğini yazan İsrail basını, "Türkiye deniz savunması, teknolojik/füze yetenekleri sağlarken, Mısır ise kara birlikleri ile Somali'de yerini alıyor" yorumunda bulundu.
Haberde, "Türkiye ve Mısır'ın Somali'deki askeri yığılması, İsrail'in Aden Körfezi kıyılarında elde etmeye çalıştığı askeri ve istihbarat alanını baltalamaya yönelik doğrudan bir girişimdir" denildi.
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Türkiye ve Mısır güçlerini birleştirdi! İsrail'den ''yeni cephe'' itirafı
Türkiye ve Mısır'ın Somali'de güçlerini birleştirdiğini yazan İsrail basını, Afrika ülkesinin İsrail'e karşı yeni bir cephe haline geldiğini dile getirdi. Türkiye ve Mısır'ın Somali'deki askeri varlığının İsrail'in Aden'deki girişimlerini baltalamaya yönelik olduğu ifade edildi.
İsrail basını, Türkiye ve Mısır'ın varlığını artırdığı Somali'nin İsrail'e karşı yeni cephe haline geldiğini yazdı.
Mısır'ın Somali'ye asker konuşlandırmaya hazırlandığı bunun için üsler kurmaya başladığını iddia etti.
Mısır askerlerinin Somali'ye konuşlandırılmasının Afrika Boynuzu'nda önemli bir jeopolitik kırılmayı temsil ettiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'nin barış ve istikrarı için eğitim faaliyetleri yürüttüğü TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'ne işaret eden İsrail basını Türkiye ve Mısır'ın yakın stratejik koordinasyon içinde bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin Somali'de stratejik bir uzay ve füze üssü kurduğuna işaret edilen haberde, "Resmi olarak sivil bir uzay limanı olsa da, istihbarat raporları bu tesisin, Hint Okyanusu üzerinden ve ekvatora yakın güvenli bir fırlatma yolundan faydalanan Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzeleri için bir test alanı olarak hizmet vereceğini ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye ve Mısır'ın Somali'de güçlerini birleştirdiğini yazan İsrail basını, "Türkiye deniz savunması, teknolojik/füze yetenekleri sağlarken, Mısır ise kara birlikleri ile Somali'de yerini alıyor" yorumunda bulundu.
Haberde, "Türkiye ve Mısır'ın Somali'deki askeri yığılması, İsrail'in Aden Körfezi kıyılarında elde etmeye çalıştığı askeri ve istihbarat alanını baltalamaya yönelik doğrudan bir girişimdir" denildi.
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