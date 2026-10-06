Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik karar! Bölge dengeleri yeniden şekilleniyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik karar! Bölge dengeleri yeniden şekilleniyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’nda bölgesel güvenliğe ilişkin dikkat çeken kararlar alındı. Suudi Arabistan’a Türk ve Pakistan askeri güçlerinin konuşlandırılmasına yönelik gelişme, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı buldu.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 13:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'ndan çıkan kararlar Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da kartları yeniden dağıttı. Husilerin tırmanan saldırıları ve bölgesel tehditler karşısında Suudi Arabistan'a Türk ve Pakistan askeri kuvvetlerinin hızla konuşlandırılması kararı alınması, İsrail ve Yunan medyasında paniğe yol açtı. Yunan basını gelişmeyi 'NATO'nun 5. maddesi gibi kolektif savunma devreye girdi' başlıklarıyla duyururken, İsrail basını Türkiye'nin liderliğindeki ortak caydırıcılık mekanizmasının bölgedeki dengeleri altüst ettiğini vurguladı.
Son günlerde Yemen'de İran destekli Husilerin artan tehdit ve İHA saldırıları karşısında harekete geçen Mekke İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin sağlanması ve hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, pazartesi günü Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı. Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki toplantıda, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililer de yer aldı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin yapılan ortak açıklamada, tarafların Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettikleri belirtildi.
Bu adımla tehditlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, askeri entegrasyonun ve ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
3 GÜÇ VİTES YÜKSELTTİ! 2 ÜLKE PANİKLEDİ
Mekke İttifakı'nda alınan bu karar, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yer buldu.
İsrail merkezli Kanal 14, gelişmeyi Suudi Arabistan vites yükseltiyor: Hudeyde'ye saldırı - Türkiye ve Pakistan'dan takviye" başlığıyla aktardı. Haberde, Ankara ve İslamabad'ın Suudi Arabistan'a hızla askeri güç ve kapasite konuşlandırılması için çalışacaklarını açıkladığı belirtildi. Kanal, kararı ittifakın ortak savunma taahhüdü kapsamında değerlendirdi.
İSRAİL BASINI ORTAK SAVUNMAYA ODAKLANDI
İsrail gazetesi Maariv ise üç ülkenin "ortak caydırıcılık" çerçevesindeki tedbirleri somutlaştırma konusunda anlaştığını yazdı. Gelişmeyi "Husiler fazla ileri gitti: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunma ittifakını harekete geçiriyor" başlığıyla duyuran Maariv, ortak savunma taahhütlerinin uygulanmasına derhal geçilmesi kararı alındığını, ancak konuşlandırılacak kuvvetlerin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadığını kaydetti.
YUNAN BASININDA NATO BENZETMESİ
Yunanistan merkezli Banking News, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırma planını, ortak savunma anlayışının somut adımlara dönüşmesi olarak yorumladı. banking News, söz konusu gelişmeyi "Kesinleşti - Türkiye ve Pakistan, Yemen'de Husilere karşı asker konuşlandırıyor" başlığıyla servis etti.
Haberde, anlaşmanın NATO'nun 5'inci maddesine benzer bir yaklaşım taşıdığı savunularak Atina'nın gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiği ifade edildi.
Atina merkezli Parapolitika da gelişmeyi "Mekke Anlaşması devreye alındı: Hepimiz birimiz için" başlığıyla duyurdu. Yayın kuruluşu, Türkiye ve Pakistan'ın ortak savunma taahhütlerini uygulamak üzere Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Anlaşmayı, üyelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı bir savunma anlayışı olarak değerlendirdi.
SAVUNMA ODAKLI İŞ BİRLİĞİ
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışına dayanan bir iş birliği niteliği taşıyor. Anlaşmayla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik karar! Bölge dengeleri yeniden şekilleniyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması kapsamında yapılan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı’nda bölgesel güvenliğe ilişkin dikkat çeken kararlar alındı. Suudi Arabistan’a Türk ve Pakistan askeri güçlerinin konuşlandırılmasına yönelik gelişme, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yankı buldu.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'ndan çıkan kararlar Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da kartları yeniden dağıttı. Husilerin tırmanan saldırıları ve bölgesel tehditler karşısında Suudi Arabistan'a Türk ve Pakistan askeri kuvvetlerinin hızla konuşlandırılması kararı alınması, İsrail ve Yunan medyasında paniğe yol açtı. Yunan basını gelişmeyi 'NATO'nun 5. maddesi gibi kolektif savunma devreye girdi' başlıklarıyla duyururken, İsrail basını Türkiye'nin liderliğindeki ortak caydırıcılık mekanizmasının bölgedeki dengeleri altüst ettiğini vurguladı.
Son günlerde Yemen'de İran destekli Husilerin artan tehdit ve İHA saldırıları karşısında harekete geçen Mekke İttifakı, Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin sağlanması ve hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını kararlaştırdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, pazartesi günü Riyad'da gerçekleştirilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na katıldı. Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki toplantıda, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan üst düzey yetkililer de yer aldı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlıkları, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin yapılan ortak açıklamada, tarafların Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettikleri belirtildi.
Bu adımla tehditlere karşı hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, askeri entegrasyonun ve ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
3 GÜÇ VİTES YÜKSELTTİ! 2 ÜLKE PANİKLEDİ
Mekke İttifakı'nda alınan bu karar, İsrail ve Yunanistan basınında geniş yer buldu.
İsrail merkezli Kanal 14, gelişmeyi Suudi Arabistan vites yükseltiyor: Hudeyde'ye saldırı - Türkiye ve Pakistan'dan takviye" başlığıyla aktardı. Haberde, Ankara ve İslamabad'ın Suudi Arabistan'a hızla askeri güç ve kapasite konuşlandırılması için çalışacaklarını açıkladığı belirtildi. Kanal, kararı ittifakın ortak savunma taahhüdü kapsamında değerlendirdi.
İSRAİL BASINI ORTAK SAVUNMAYA ODAKLANDI
İsrail gazetesi Maariv ise üç ülkenin "ortak caydırıcılık" çerçevesindeki tedbirleri somutlaştırma konusunda anlaştığını yazdı. Gelişmeyi "Husiler fazla ileri gitti: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunma ittifakını harekete geçiriyor" başlığıyla duyuran Maariv, ortak savunma taahhütlerinin uygulanmasına derhal geçilmesi kararı alındığını, ancak konuşlandırılacak kuvvetlerin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşılmadığını kaydetti.
YUNAN BASININDA NATO BENZETMESİ
Yunanistan merkezli Banking News, Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırma planını, ortak savunma anlayışının somut adımlara dönüşmesi olarak yorumladı. banking News, söz konusu gelişmeyi "Kesinleşti - Türkiye ve Pakistan, Yemen'de Husilere karşı asker konuşlandırıyor" başlığıyla servis etti.
Haberde, anlaşmanın NATO'nun 5'inci maddesine benzer bir yaklaşım taşıdığı savunularak Atina'nın gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiği ifade edildi.
Atina merkezli Parapolitika da gelişmeyi "Mekke Anlaşması devreye alındı: Hepimiz birimiz için" başlığıyla duyurdu. Yayın kuruluşu, Türkiye ve Pakistan'ın ortak savunma taahhütlerini uygulamak üzere Suudi Arabistan'a askeri güç konuşlandırmaya hazırlandığını yazdı. Anlaşmayı, üyelerden birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı bir savunma anlayışı olarak değerlendirdi.
SAVUNMA ODAKLI İŞ BİRLİĞİ
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışına dayanan bir iş birliği niteliği taşıyor. Anlaşmayla bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
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