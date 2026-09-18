Türkiye karşıtı isim ezber bozdu: Ankara masada olmalı
Türkiye karşıtı isim ezber bozdu: Ankara masada olmalı
Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için müzakere çağrısında bulunarak kurulacak masada Türkiye'nin de yer alması gerektiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:26
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 14:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin başarılı diplomatik arabuluculuk adımları dikkat çekmeye devam ediyor.
Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, katıldığı televizyon programında Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MÜZAKERE MASASINDA TÜRKİYE DE YER ALMALI"
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm çağrısı yapan Le Pen, savaşın bitirilmesi amacıyla kurulacak müzakere masasında Türkiye'nin yer alması gerektiğini altını çizerken Almanya ve Polonya'nın da yer alması gerektiğini söyledi.
Marine Le Pen
Le Pen, "Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin masada olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, Almanya ve Polonya da masada olmalı." dedi.
Le Pen ayrıca Fransa'nın da müzakerelerde rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Fransa'nın tarihi rolünün, tıpkı Vietnam için yaptığımız gibi, barıştan önceki müzakerelerin koşullarını oluşturmak olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Türkiye karşıtı isim ezber bozdu: Ankara masada olmalı
Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona ermesi için müzakere çağrısında bulunarak kurulacak masada Türkiye'nin de yer alması gerektiğini açıkladı.
Türkiye'nin başarılı diplomatik arabuluculuk adımları dikkat çekmeye devam ediyor.
Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Ulusal Birlik Partisi'nin eski lideri Marine Le Pen, katıldığı televizyon programında Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"MÜZAKERE MASASINDA TÜRKİYE DE YER ALMALI"
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi için diplomatik çözüm çağrısı yapan Le Pen, savaşın bitirilmesi amacıyla kurulacak müzakere masasında Türkiye'nin yer alması gerektiğini altını çizerken Almanya ve Polonya'nın da yer alması gerektiğini söyledi.
Marine Le Pen
Le Pen, "Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin masada olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, Almanya ve Polonya da masada olmalı." dedi.
Le Pen ayrıca Fransa'nın da müzakerelerde rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "Fransa'nın tarihi rolünün, tıpkı Vietnam için yaptığımız gibi, barıştan önceki müzakerelerin koşullarını oluşturmak olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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