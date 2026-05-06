Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma”nın imzalandığını açıkladı. Anlaşma, Ankara’da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı kapsamında duyuruldu.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 22:10
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 22:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile birlikte başkanlık ettiklerini belirtti. Toplantıya ilgili bakanlık ve kurum temsilcilerinin de katıldığı bildirildi.
Ticaret, enerji, savunma, eğitim, kültür, turizm ve ulaştırma alanlarında yürütülen komite çalışmalarının değerlendirildiğini aktaran Fidan, ikili ilişkilerin kurumsal çerçevede ele alındığını ifade etti.
Bölgesel konular da masadaydı
Toplantıda Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de görüşüldüğü açıklandı. Tarafların bölgesel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.
Fidan paylaşımında, imzalanan anlaşmanın iki ülke için hayırlı olmasını temenni ederek Suudi Arabistan heyetine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.
Vize muafiyeti anlaşması imzalandı
İmzalanan anlaşma kapsamında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti uygulanacak. Düzenlemenin yürürlüğe giriş sürecine ilişkin detayların ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vize adımı
