Türk başbakan adayı, İsrail'i korkuttu: Elif iktidara doğru ilerliyor
Türk başbakan adayı, İsrail'i korkuttu: Elif iktidara doğru ilerliyor
Seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirten Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp son ankette önde çıktı. Eralp'in yükselişini yakından takip eden İsrail basını, 'Berlin'in Mamdani'si' iktidara doğru ilerliyor' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:52
Haber Güncellenme Tarihi: 19.09.2026 13:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamu yayıncısı ZDF, 14-17 Eylül'de 1611 seçmenin katılımıyla Berlin Eyalet Meclisi seçimine ilişkin anket düzenledi.
Anketten, Sol Partinin yüzde 22, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 20, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yüzde 18, Yeşillerin yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 12 oy oranına sahip olduğu sonucu çıktı.
Ankette Berlin eyalet başbakan adayları, Sol Parti'den Elif Eralp yüzde 25, CDU'dan Stefan Evers yüzde 24, Yeşiller'den Werner Graf da yüzde 12 destek aldı.
Eralp'in yükselişi İsrail basınında gündem oldu.
İsrail basını seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirten Elif Eralp'i New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetti.
Haberde, "Berlin'in Mamdani'si" iktidara doğru ilerliyor" denildi.
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Türk başbakan adayı, İsrail'i korkuttu: Elif iktidara doğru ilerliyor
Seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirten Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp son ankette önde çıktı. Eralp'in yükselişini yakından takip eden İsrail basını, 'Berlin'in Mamdani'si' iktidara doğru ilerliyor' ifadelerini kullandı.
Kamu yayıncısı ZDF, 14-17 Eylül'de 1611 seçmenin katılımıyla Berlin Eyalet Meclisi seçimine ilişkin anket düzenledi.
Anketten, Sol Partinin yüzde 22, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 20, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yüzde 18, Yeşillerin yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) yüzde 12 oy oranına sahip olduğu sonucu çıktı.
Ankette Berlin eyalet başbakan adayları, Sol Parti'den Elif Eralp yüzde 25, CDU'dan Stefan Evers yüzde 24, Yeşiller'den Werner Graf da yüzde 12 destek aldı.
Eralp'in yükselişi İsrail basınında gündem oldu.
İsrail basını seçilmesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması için mücadele edeceğini belirten Elif Eralp'i New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye benzetti.
Haberde, "Berlin'in Mamdani'si" iktidara doğru ilerliyor" denildi.
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