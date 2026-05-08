Trump üç günlük ateşkesin detaylarını açıkladı

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ateşkes sürecinde esir takası da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 08.05.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 08.05.2026 22:48
Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde geçerli olacak üç günlük ateşkes konusunda tarafların uzlaştığını duyurdu. Trump, ateşkes kapsamında tüm askeri faaliyetlerin durdurulacağını ve karşılıklı olarak 1000 esirin takas edileceğini belirtti. Sürecin savaşın sona ermesine yönelik müzakereleri hızlandırabileceği mesajı verildi.
Trump, yaptığı açıklamada Rusya’da Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 81. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı. Ateşkes talebinin kendisi tarafından iletildiğini ifade eden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bu çağrıyı kabul ettiğini söyledi.
Ateşkes üç gün sürecek
Trump, ateşkesin 9-10 ve 11 Mayıs tarihlerinde uygulanacağını belirterek, “Tüm askeri faaliyetler durdurulacak ve her iki ülkeden 1000 esir takas edilecek” ifadelerini kullandı. Açıklamada ateşkesin uygulanmasına ilişkin teknik detaylara yer verilmedi.
ABD Başkanı ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü ve tarafların çözüm noktasına her geçen gün daha fazla yaklaştığını dile getirdi.
Rusya daha önce geçici ateşkes ilan etmişti
Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında geçici ateşkes uygulanacağını açıklamıştı. Açıklamada kararın, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferinin 81. yıl dönümü nedeniyle alındığı belirtilmişti.
Ancak Moskova ve Kiev yönetimleri, ateşkes sürecinde karşılıklı olarak ihlal suçlamalarında bulunmuştu. Yeni açıklanan üç günlük ateşkes kapsamında sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi bekleniyor.
Müzakere süreci yeniden gündemde
Trump, açıklamasında “Umarım bu, çok uzun, ölümcül ve zorlu bir savaşın sonunun başlangıcı olur” değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Rusya ve Ukrayna arasında üç günlük ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Ateşkes sürecinde esir takası da gündeme geldi.
