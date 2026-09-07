ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki ticaret müzakereleri sürerken New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlarda bulundu. Trump’ın sosyal medya üzerinden gündeme taşıdığı öneriye New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham karşı çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 22:13
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 22:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, sosyal medya hesabında ABD’ye ait çeşitli harita görselleri paylaşırken New Mexico’nun bulunduğu bölgeyi “New America” adıyla gösterdi. Paylaşımlar, eyaletin isminin değiştirilmesine ilişkin tartışmayı gündeme taşıdı.
Trump öneriyi beğendiğini açıkladı
Trump, New Mexico’nun adının değiştirilmesi yönünde kendisine öneriler geldiğini belirterek fikre olumlu yaklaştığını söyledi.
Trump, “Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım” ifadelerini kullandı.
ABD’de bir eyaletin adının değiştirilmesi konusunda federal hükümetin tek taraflı karar alma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle Trump’ın destek verdiği önerinin hukuki ve siyasi sürecinin nasıl şekilleneceği izlenecek.
New Mexico Valisi Trump’a yanıt verdi
New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham, Trump’ın paylaşımına sosyal medya üzerinden karşılık verdi.
Grisham, “New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce Kanada ile yürütülen ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü için “Lake America” adını gündeme getirmişti.
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Trump’tan New Mexico için yeni isim çıkışı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Meksika arasındaki ticaret müzakereleri sürerken New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlarda bulundu. Trump’ın sosyal medya üzerinden gündeme taşıdığı öneriye New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham karşı çıktı.
Trump, sosyal medya hesabında ABD’ye ait çeşitli harita görselleri paylaşırken New Mexico’nun bulunduğu bölgeyi “New America” adıyla gösterdi. Paylaşımlar, eyaletin isminin değiştirilmesine ilişkin tartışmayı gündeme taşıdı.
Trump öneriyi beğendiğini açıkladı
Trump, New Mexico’nun adının değiştirilmesi yönünde kendisine öneriler geldiğini belirterek fikre olumlu yaklaştığını söyledi.
Trump, “Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım” ifadelerini kullandı.
ABD’de bir eyaletin adının değiştirilmesi konusunda federal hükümetin tek taraflı karar alma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle Trump’ın destek verdiği önerinin hukuki ve siyasi sürecinin nasıl şekilleneceği izlenecek.
New Mexico Valisi Trump’a yanıt verdi
New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham, Trump’ın paylaşımına sosyal medya üzerinden karşılık verdi.
Grisham, “New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi” ifadelerini kullandı.
Trump daha önce Kanada ile yürütülen ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü için “Lake America” adını gündeme getirmişti.
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