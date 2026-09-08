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Trump'tan işgal haritası! Paylaşım tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri 'ABD toprağı' olarak gösteren bir harita paylaştı.

Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 08:42
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump'tan işgal haritası! Paylaşım tepki çekti

Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

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