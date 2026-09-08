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Trump'tan işgal haritası! Paylaşım tepki çekti
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri 'ABD toprağı' olarak gösteren bir harita paylaştı.
Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.
Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.
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