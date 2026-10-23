Trump'tan İran çıkışı: Daha ileri gidebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, 'Belki biraz daha ileri gidebiliriz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletinde katılacağı seçim mitingine giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin İran'la savaş ve akaryakıt fiyatları konusunda memnun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı, bazı kişilerin memnun, bazılarının ise mutsuz olduğunu söyledi.
Trump, "Bazı kişiler bir yandan buna bayılıyorlar, öte yandan bazıları da bayılmıyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi." değerlendirmesini yaptı.
İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunan Trump, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.
- TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ
Diğer yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin bir soruya net bir yanıt vermedi.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, son Rus saldırılarının "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu" söylediği açıklamasına ilişkin soruya "Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor." yanıtını verdi.
- STARLİNK KONUSUNDA ELON MUSK AÇIKLAMASI
Trump'a ayrıca, Elon Musk'ı, sahibi olduğu Starlink uydu şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetindeki sınırlamaları kaldırması için arayıp aramadığı da soruldu.
Musk'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Onu benim ya da başka birinin araması bir şeyi değiştirmez, önemli olan onun (Musk'ın) bu hizmeti geri sağlaması." diye konuştu.
- JD VANCE İÇİN DAHA ZAMAN VAR
Öte yandan Trump, bir soru üzerine, 2028'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri için Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek olup olmayacağı konusunu "henüz yeterince düşünmediğini" söyledi.
Trump, "Açıkçası bu konuda henüz düşünmedim. Bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz var, daha çok zaman var." değerlendirmesini yaptı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
03.41 ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuştur" denildi.
00.21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimi ve halkına seslenerek, İran'la olası bir savaşın ABD'ye fayda sağlamayacağını aksine ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.
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Trump'tan İran çıkışı: Daha ileri gidebiliriz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, 'Belki biraz daha ileri gidebiliriz.' dedi.
ABD Başkanı Trump, Iowa eyaletinde katılacağı seçim mitingine giderken Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçmenlerin İran'la savaş ve akaryakıt fiyatları konusunda memnun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı, bazı kişilerin memnun, bazılarının ise mutsuz olduğunu söyledi.
Trump, "Bazı kişiler bir yandan buna bayılıyorlar, öte yandan bazıları da bayılmıyorlar. Her şeyin bir bedeli var. Ancak ülkesini seven birçok insan bunu gerçekten sevdi." değerlendirmesini yaptı.
İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunan Trump, "Onları fena halde alt ettik ve belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.
- TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ
Diğer yandan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin bir soruya net bir yanıt vermedi.
Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, son Rus saldırılarının "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu" söylediği açıklamasına ilişkin soruya "Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor." yanıtını verdi.
- STARLİNK KONUSUNDA ELON MUSK AÇIKLAMASI
Trump'a ayrıca, Elon Musk'ı, sahibi olduğu Starlink uydu şirketinin Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetindeki sınırlamaları kaldırması için arayıp aramadığı da soruldu.
Musk'la çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Onu benim ya da başka birinin araması bir şeyi değiştirmez, önemli olan onun (Musk'ın) bu hizmeti geri sağlaması." diye konuştu.
- JD VANCE İÇİN DAHA ZAMAN VAR
Öte yandan Trump, bir soru üzerine, 2028'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri için Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek olup olmayacağı konusunu "henüz yeterince düşünmediğini" söyledi.
Trump, "Açıkçası bu konuda henüz düşünmedim. Bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz var, daha çok zaman var." değerlendirmesini yaptı.
03.41 ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılmasının üzerinden 100 gün geçtiği hatırlatılarak, "Bu çaba, İran'ın en az 25 milyar dolar değerinde ham petrol ihraç etmesini engellemeye yardımcı olmuştur" denildi.
00.21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a birçok açıdan ciddi zarar verdiklerini savunarak, "Belki biraz daha ileri gidebiliriz." dedi.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD yönetimi ve halkına seslenerek, İran'la olası bir savaşın ABD'ye fayda sağlamayacağını aksine ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.
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