Trump’tan İran açıklaması: Onlara gerçekten sert bir ders verdik
Trump’tan İran açıklaması: Onlara gerçekten sert bir ders verdik
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik deniz ablukasının etkili olduğunu savunarak Tahran yönetiminin “çok ağır bir şekilde cezalandırıldığını” söyledi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, “Onlara gerçekten sert bir ders verdik” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.09.2026 21:37
Haber Güncellenme Tarihi: 08.09.2026 21:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarının ardından Amerikan çelik endüstrisinin yeniden yapılandırılmasının ele alındığı etkinlikte konuştu.
11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Trump, benzer saldırıların yeniden yaşanmaması için gerekli adımları attıklarını ifade etti.
“Asla nükleer silaha sahip olamayacak”
Konuşmasında İran’ın nükleer programına değinen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Trump, “Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.” dedi.
“Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı”
İran’a yönelik deniz ablukasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, uygulamanın “çok başarılı” olduğunu savundu.
Trump, İran için “Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik.” ifadelerini kullandı.
Ablukanın etkili olduğunu savundu
ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerine etkisine de değinen Trump, “Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti.” dedi.
Trump, konuşmasının ardından 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.
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Trump’tan İran açıklaması: Onlara gerçekten sert bir ders verdik
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik deniz ablukasının etkili olduğunu savunarak Tahran yönetiminin “çok ağır bir şekilde cezalandırıldığını” söyledi. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, “Onlara gerçekten sert bir ders verdik” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarının ardından Amerikan çelik endüstrisinin yeniden yapılandırılmasının ele alındığı etkinlikte konuştu.
11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anan Trump, benzer saldırıların yeniden yaşanmaması için gerekli adımları attıklarını ifade etti.
“Asla nükleer silaha sahip olamayacak”
Konuşmasında İran’ın nükleer programına değinen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Trump, “Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.” dedi.
“Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı”
İran’a yönelik deniz ablukasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, uygulamanın “çok başarılı” olduğunu savundu.
Trump, İran için “Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik.” ifadelerini kullandı.
Ablukanın etkili olduğunu savundu
ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerine etkisine de değinen Trump, “Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti.” dedi.
Trump, konuşmasının ardından 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.
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