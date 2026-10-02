Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı: Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da ortada olmayacaklar
Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı: Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da ortada olmayacaklar
ABD Başkanı Donald Trump, olası İran zaferi konusunda ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri işaret ederek, 'Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız.' dedi. İran yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, 'Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar.' uyarısında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde bulunan Denton şehrindeki bir tır fabrikasında yaptığı seçim konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uyguladığı politikalar nedeniyle ABD'nin çok iyi durumda olduğunu belirten Trump, "Fiyatları ciddi şekilde düşürüyoruz ve petrolün fiyatı Joe Biden dönemine kıyasla daha düşük. Üstelik nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak ve teslim olmaya hazır olan bir ülkeyle savaş halinde olmamıza rağmen" dedi. İran'a karşı başlattıkları savaşı kolayca kazanacaklarını söyleyen Trump, ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri hatırlatarak, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız. Çünkü enflasyonları yüzde 300, hatta duyduğuma göre yaklaşık yüzde 312 seviyesinde. Bu, para birimlerinin değersiz olduğu anlamına geliyor. Paraları yok. Donanmaları yok. 159 gemileri denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Uçaksavarları yok. Bazı füzeleri var ama bununla başa çıkabiliriz. Üretim kapasiteleri bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.
TRUMP: NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLSALAR OYUN BİTERDİ
İran'ın lider kadrosunun büyük bir bölümünün artık hayatta olmadığını söyleyen Trump, "Sorunlardan biri de buydu. Kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse lider olmak istemiyor. Liderleri artık bizimle değil. Ancak mevcut kişiyle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bir noktada birisiyle anlaşmak zorundasınız. Çok iyi gidiyoruz. Hatta yalancı New York Times gazetesi bile şu anda İran açısından işlerin pek de iyi gitmediğini söylüyor" şeklinde konuştu. ABD tarihindeki en yüksek halk desteğine sahip oldukları bir dönemde İran'a karşı savaş başlatmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Dedim ki; 'Arkadaşlar, tarihin en iyi rakamlarına ulaştık ama biraz rota değiştirmek zorunda kalacağız, çünkü İran nükleer silaha sahip olmak üzere'. Nükleer silaha üç veya dört hafta uzaktaydılar ve bunu başarsalar oyun biterdi" diye konuştu. Orta Doğu'daki yangını söndürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, bunu yapmamaları halinde İran'ın İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye saldırabileceğini öne sürdü. Trump, İran yönetimi hakkında, "51 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıp duruyorlar" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL GEÇİŞİ SÜRÜYOR"
İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarının varil başına 300-400 dolara çıkacağına dair söylentileri hatırlatan Trump, "Oysa bugün 90 dolar seviyesinde" dedi. İran'a yönelik deniz ablukasını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Trump, "İran aylardır tek bir gemisini bile geçiremedi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Hürmüz Boğazı'ndan milyonlarca varil petrolün geçtiğini iddia eden Trump, "Bazen savaş öncesinden bile daha fazla petrol buradan geçiyor. Ancak yalancı medya bunu haber yapmak istemiyor" diye konuştu. İran'ın yapacak hiçbir şeyinin olmadığını vurgulayan Trump, "Arada bir denize mayın bırakmaya çalışıyorlar, ama genellikle bunu yapmadan önce onları etkisiz hale getiriyoruz. Denize tek bir mayının bırakılması bile, milyar dolarlık bir geminizi boğazdan geçirmek istememeniz için yeterli. Dolayısıyla, sorun çıkarabilirler ancak kontrol bizde" dedi.
"ŞU YA DA BU ŞEKİLDE BİTECEK"
İran savaşının yakında sona ereceğini yineleyen Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar. Açıkçası bunu görmekten nefret ederim, ancak çok uzun bir süre ortada olmayacaklar" diye konuştu. İran yönetiminin olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından da şüphe duyduğunu belirten Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ve bittiğinde petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşecek" dedi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.52 ABD Başkanı Donald Trump, olası İran zaferi konusunda ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri işaret ederek, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız" dedi. İran yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar" uyarısında bulundu.
05.17 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine doğru fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini açıkladı.
01.48 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın, başkent Sana ile Saada, Taiz ve Amran vilayetlerine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.
01.08 Arap ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ne düzenlediği saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.
01.03 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
00.39 Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
00.20 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu belirtilen önde gelen otomotiv şirketleri Khodro ve SAIPA ve ortakları ile ülkenin önde gelen bazı demiryolu şirketlerinin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Rusya ile bağlantılı olduğu ve İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu belirtilen A7 "gölge bankacılık ağına" da yaptırım uygulandığını bildirdi.
00.00 İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahta seyreden ve yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere Umman'ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı öne sürüldü.
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Trump'tan İran'a tehdit gibi uyarı: Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da ortada olmayacaklar
ABD Başkanı Donald Trump, olası İran zaferi konusunda ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri işaret ederek, 'Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız.' dedi. İran yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, 'Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar.' uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinde bulunan Denton şehrindeki bir tır fabrikasında yaptığı seçim konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uyguladığı politikalar nedeniyle ABD'nin çok iyi durumda olduğunu belirten Trump, "Fiyatları ciddi şekilde düşürüyoruz ve petrolün fiyatı Joe Biden dönemine kıyasla daha düşük. Üstelik nükleer silaha hiçbir zaman sahip olamayacak ve teslim olmaya hazır olan bir ülkeyle savaş halinde olmamıza rağmen" dedi. İran'a karşı başlattıkları savaşı kolayca kazanacaklarını söyleyen Trump, ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri hatırlatarak, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız. Çünkü enflasyonları yüzde 300, hatta duyduğuma göre yaklaşık yüzde 312 seviyesinde. Bu, para birimlerinin değersiz olduğu anlamına geliyor. Paraları yok. Donanmaları yok. 159 gemileri denizin dibinde. Hava kuvvetleri tamamen yok edildi. Uçaksavarları yok. Bazı füzeleri var ama bununla başa çıkabiliriz. Üretim kapasiteleri bitmiş durumda" ifadelerini kullandı.
TRUMP: NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLSALAR OYUN BİTERDİ
İran'ın lider kadrosunun büyük bir bölümünün artık hayatta olmadığını söyleyen Trump, "Sorunlardan biri de buydu. Kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse lider olmak istemiyor. Liderleri artık bizimle değil. Ancak mevcut kişiyle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bir noktada birisiyle anlaşmak zorundasınız. Çok iyi gidiyoruz. Hatta yalancı New York Times gazetesi bile şu anda İran açısından işlerin pek de iyi gitmediğini söylüyor" şeklinde konuştu. ABD tarihindeki en yüksek halk desteğine sahip oldukları bir dönemde İran'a karşı savaş başlatmak zorunda kaldıklarını iddia eden Trump, "Dedim ki; 'Arkadaşlar, tarihin en iyi rakamlarına ulaştık ama biraz rota değiştirmek zorunda kalacağız, çünkü İran nükleer silaha sahip olmak üzere'. Nükleer silaha üç veya dört hafta uzaktaydılar ve bunu başarsalar oyun biterdi" diye konuştu. Orta Doğu'daki yangını söndürmek zorunda kaldıklarını söyleyen Trump, bunu yapmamaları halinde İran'ın İsrail, Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye saldırabileceğini öne sürdü. Trump, İran yönetimi hakkında, "51 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıp duruyorlar" ifadelerini kullandı.
"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN PETROL GEÇİŞİ SÜRÜYOR"
İran savaşı sonrasında petrol fiyatlarının varil başına 300-400 dolara çıkacağına dair söylentileri hatırlatan Trump, "Oysa bugün 90 dolar seviyesinde" dedi. İran'a yönelik deniz ablukasını başarılı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Trump, "İran aylardır tek bir gemisini bile geçiremedi" ifadelerini kullandı. Buna rağmen Hürmüz Boğazı'ndan milyonlarca varil petrolün geçtiğini iddia eden Trump, "Bazen savaş öncesinden bile daha fazla petrol buradan geçiyor. Ancak yalancı medya bunu haber yapmak istemiyor" diye konuştu. İran'ın yapacak hiçbir şeyinin olmadığını vurgulayan Trump, "Arada bir denize mayın bırakmaya çalışıyorlar, ama genellikle bunu yapmadan önce onları etkisiz hale getiriyoruz. Denize tek bir mayının bırakılması bile, milyar dolarlık bir geminizi boğazdan geçirmek istememeniz için yeterli. Dolayısıyla, sorun çıkarabilirler ancak kontrol bizde" dedi.
"ŞU YA DA BU ŞEKİLDE BİTECEK"
İran savaşının yakında sona ereceğini yineleyen Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar. Açıkçası bunu görmekten nefret ederim, ancak çok uzun bir süre ortada olmayacaklar" diye konuştu. İran yönetiminin olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından da şüphe duyduğunu belirten Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ve bittiğinde petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşecek" dedi.
06.52 ABD Başkanı Donald Trump, olası İran zaferi konusunda ülkesinde Kasım ayında yapılacak ara seçimleri işaret ederek, "Seçimden hemen sonra kazanacağımıza inanıyorum. Ama belki de seçimden önce kazanırız" dedi. İran yönetiminin ABD ile bir anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, "Şu ya da bu şekilde bitecek. Ya akıllıca bir şey yapacaklar, ya da uzun bir süre ortada olmayacaklar" uyarısında bulundu.
05.17 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine doğru fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini açıkladı.
01.48 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın, başkent Sana ile Saada, Taiz ve Amran vilayetlerine hava saldırıları düzenlediğini öne sürdü.
01.08 Arap ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santrali'ne düzenlediği saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi.
01.03 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaparken kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
00.39 Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınadıklarını bildirdi.
00.20 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın iç otomotiv pazarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu belirtilen önde gelen otomotiv şirketleri Khodro ve SAIPA ve ortakları ile ülkenin önde gelen bazı demiryolu şirketlerinin yaptırım listesine eklendiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Rusya ile bağlantılı olduğu ve İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu belirtilen A7 "gölge bankacılık ağına" da yaptırım uygulandığını bildirdi.
00.00 İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahta seyreden ve yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere Umman'ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı öne sürüldü.
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